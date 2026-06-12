롯데 대 신세계···“누가 명동의 국가대표 백화점이 될 상(像)인가”

유통강자 롯데와 신세계가 ‘쇼핑 1번지’ 명동 본점에서 외국인 관광객 급증에 따른 특수를 톡톡히 누리고 있다. 외국인 관광객의 매출 비중이 크게 늘자 ‘명동 1등’ 백화점으로 자리매김하기 위한 양 사의 경쟁도 치열해지고 있다.

11일 유통업계 취재를 종합하면, 롯데백화점과 신세계백화점 본점의 외국인 매출 비중은 2024년 양사 모두 15% 수준에서 올해 1~5월에는 30% 수준까지 2배가량 커졌다. 한국을 찾는 외국인 관광객이 늘어난 데다, 한국 제품에 대한 인기 등이 모두 작용한 결과로 풀이된다. 원화 가치가 낮아지면서 한국에서 명품을 구입하는 것이 상대적으로 가격효과도 누릴 수 있다는 점도 백화점엔 유리했다. 올해 1분기 한국을 찾은 외국인 관광객은 전년 동기 대비 23% 증가한 476만명으로 1분기 기준 역대 최대를 기록했고, 올 4월 외국인 관광객이 한국에서 쓴 돈은 1조3287억원에 달한다.

신세계백화점은 올해 1분기 본점의 외국인 결제액이 지난해 동기 대비 98% 급증했다고 이날 밝혔다. 같은 기간 광화문과 명동 상권에서의 외국인 카드 이용액 증가율 17%를 크게 웃도는 수치다. 특히 에르메스, 루이비통, 샤넬 등 명품 브랜드를 한 데 모은 ‘더 리저브’ 리뉴얼 이후 1분기 명품 매출이 전년동기대비 90%가량 늘었다.

체험 콘텐츠도 외국인을 끌어들이는데 한 몫했다. 본점 정문 앞 대형 미디어 파사드인 신세계스퀘워에서 펼쳐지는 K팝 아티스트 영상, 크리스마스 점등식 등이 외국인 관광객의 필수 방문 코스로 자리잡았다. 신세계백화점 관계자는 “코로나 팬데믹 이후 광화문·명동 상권 회복세를 회복하는 데에 미디어 파사드가 역할을 하지 않았나 생각하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 쇼핑 경험을 선보이겠다”고 말했다.

전통의 강자 롯데백화점도 소공동 본점이 외국인 특수를 누리고 있다. 롯데백화점 본점의 외국인 매출 비중은 올 1분기 23%에서 지난 5월 30%로 계속 늘고 있다. 또 ‘2026 롯데타운 명동 페스티벌’(5월15~25일) 기간동안 본점의 외국인 매출은 전년 동기대비 150% 늘었다.

롯데는 외국인 전용 ‘롯데 투어리스트 멤버십’을 운영해 외국인 관광객 유치에 나서고 있다. 지난해 12월 출시된 롯데 투어리스트 멤버십 카드는 본점을 방문한 외국인 고객에게 발급되며, 롯데백화점 본점 5% 할인과 롯데면세점·세븐일레븐 10% 할인, 롯데마트 7% 할인 혜택 등을 제공한다. 출시 6개월만에 발급 건수 11만장을 돌파했다.

롯데백화점 관계자는 “지난 5월 선보인 몰입형 콘텐츠 ‘롯데타운 한약방 사우나 방탈출’도 외국인 관광객에게 호응을 얻었다”며 “명동 상권을 대표하는 롯데 본점이야말로 쇼핑·패션·관광이 결합된 K-컬처의 중심지“라고 말했다.