정청래 대 김민석, 이번에도 ‘당심 대 의심’ 구도일까

오는 8월17일 열리는 더불어민주당 전당대회에서 정청래 대표와 김민석 국무총리 간 맞대결이 예상되는 가운데 이번에도 지난번 전당대회처럼 당심(당원 표심) 대 의심(국회의원 표심)의 구도가 재현될 지 관심이 모인다. 연임 도전이 유력한 정 대표는 벌써 1인1표제를 강조하는 등 당심 잡기에 나섰다. 김 총리 측은 명심(이재명 대통령 의중)이 총리에 있는 점이 확인된 만큼 의심 뿐만 아니라 당심도 쏠릴 것으로 기대했다.

정 대표는 지난해 전당대회에서 승리한 방정식을 다시 가동하는 모양새다. 정 대표는 지난해 8월 전당대회에서 당심에 기대 박찬대 의원에게 압승을 거뒀다. 당시 정 대표는 55%가 반영되는 권리당원 투표에서 66.5%를 얻었는데 15%가 반영되는 국회의원 등 대의원에서 53.1%를 획득한 박 의원을 여유 있게 제쳤다. 당심이 의심을 누른 선거로 평가됐다.

정 대표는 이날 페이스북에 1인 1표제에 대한 당내 이견을 다룬 기사를 공유하며 “1인 1표제는 민주주의 그 자체”라고 밝혔다. 1인1표제는 대의원과 권리당원의 표 가치를 동일하게 반영하는 제도다. 이는 지난 2월 당헌당규 개정으로 도입됐고, 이번 전당대회에서 대의원 포함 권리당원 투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 대표를 선출한다.

정 대표는 전날 당 최고위원회의에서도 “계파 보스, 낙하산에 의해 줄타기해 공천받던 시대를 마감한 것이 노무현 시대의 정치개혁”이라며 “그것이 1인1표, 당원주권 시대로 이어졌다고 생각한다”고 말했다. 정 대표는 같은 날 시도당·전국위원장 선출 방식을 1인1표제로 바꾸도록 당규를 개정했다. 또 자신의 지지자들이 주축인 딴지일보 게시판에 글을 올려 당원들 요구대로 “의원총회 생중계를 적극 추진하겠다”고 했다. 이를 두고 당심을 자극해 지지층 결집에 나섰다는 해석이 나왔다.

반면 김 총리는 일단 의심에서 앞선다고 본다. 실제로 친명계 의원 상당수는 김 총리 지원 사격에 나설 예정이다. 이재명 대통령이 최근 여러 공식회의 석상에서 김 총리에 대한 애정을 드러낸 만큼 지난해 전당대회보다 의심의 쏠림이 있을 것으로 김 총리 측은 기대하는 분위기다.

다만 이번 전당대회가 당심 대 의심 구도가 재현되지 않을 것이란 관측도 있다. 한 친명계 의원은 이날 통화에서 “(대통령이) 당대표를 바꿔야겠다는 신호를 줬기에 이번 선거는 의원들(대 당원들) 구도가 아니다”라며 “정 대표가 의지할 데가 강성 유튜브 이런 데 말고는 별로 없다”고 주장했다. 또 다른 친명계 초선 의원은 “다수 의원이 모여 (후보가) 대세임을 보여주는 모양새는 당원들에게 어떠한 감동도 없다”며 “정 대표 체제에 대한 평가를 부각하며 (김 총리는) 당원들에게 다가가는 후보의 모습을 보일 것”이라고 했다. 반면 친정청래계에선 “의원들이 세 과시하는 것에 당원들이 반감이 있다”고 했다.

전당대회 승패를 두고도 전망이 엇갈린다. 한 중진 의원은 “당원들이 크게 영향받는 유튜브 지형으로 보면 정 대표의 당원 지지세가 만만찮다”고 말했다. 또 다른 의원은 “의원들의 숫자로 판가름난 적이 없다”면서도 “당원들이 알아차릴 때까지 (대통령이 메시지를 발신)하겠다는 것이지 않나. 지방선거 책임론까지 일면서 정 대표가 어려워졌다고 본다”고 말했다. 한 재선 의원은 “두 달 뒤에도 지방선거에 대한 평가를 하는 전당대회는 아닐 것”이라고 전망했다.