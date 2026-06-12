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월드컵 응원 날씨 ‘맑음’···낮 최고 30도 초여름 더위

입력 2026.06.12 06:06

서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 연합뉴스

서울 여의도 한강공원에서 어린이들이 물놀이를 하고 있다. 연합뉴스

대한민국 축구대표팀의 북중미 월드컵 첫 경기가 열리는 12일(금요일) 전국 대부분 지역이 맑아 응원을 즐기기에 큰 불편이 없겠다. 다만, 강원 중·북부 내륙과 산지에는 오후부터 저녁 사이 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠다. 아침에는 내륙을 중심으로 선선하겠지만, 낮부터는 기온이 빠르게 오르며 초여름 더위가 나타나겠다. 아침 최저기온은 12~18도, 낮 최고기온은 25~30도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 28도, 인천 26도, 수원 28도, 춘천 28도, 강릉 29도, 청주 29도, 대전 29도, 전주 29도, 광주 29도, 대구 30도, 부산 26도, 제주 25도로 예상된다.

낮 동안에는 햇볕이 강하게 내리쬐면서 전국 대부분 지역 자외선 지수가 ‘매우 높음’ 수준까지 오르겠다. 오후에는 오존 농도도 높아질 수 있어 장시간 야외 활동에 나서면 자외선 차단과 호흡기 건강 관리에 신경 써야 한다. 미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

강원 중·북부 내륙과 산지에는 오후부터 저녁 사이 대기 불안정으로 5~10㎜ 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 강원 산지에는 우박이 떨어지는 곳도 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

한편, 대표팀 조별리그 1차전(체코전)이 열리는 멕시코 과달라하라는 우기에 접어들어 비 예보가 있는 만큼 날씨가 주요 변수가 될 것으로 보인다.

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