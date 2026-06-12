‘평양 무인기 침투 지시’ 의혹 윤석열 1심 선고···특검은 ‘징역 30년’ 구형

‘12·3 비상계엄’ 사태의 명분을 확보할 목적으로 북한 평양에 무인기 침투 작전을 지시한 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 법원 판단이 나온다. 앞서 내란 특검팀은 윤 전 대통령에게 징역 30년의 중형을 내려달라고 재판부에 요청한 바 있다.

12일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의36부(부장판사 이정엽)는 이날 오전 10시 30분, 윤 전 대통령의 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 등 혐의에 대한 선고 공판을 진행한다.

이날 법정에서는 윤 전 대통령뿐만 아니라 사건에 연루돼 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관, 김용대 전 드론작전사령관에 대한 1심 선고도 일제히 이뤄질 예정이다.

검찰 공소사실에 따르면, 윤 전 대통령과 김 전 장관, 여 전 사령관 등 수뇌부는 2024년 10월경 평양에 무인기를 보내는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 북한의 군사적 도발을 의도적으로 유도해 비상계엄을 선포하기 위한 구실을 만들려 했다는 것이다.

다만 작전 실무를 지휘했던 김용대 전 사령관의 경우, 일반이적죄 대신 직권남용과 군용물손괴교사 등의 혐의가 적용됐다. 일반이적 혐의는 적과 직접적으로 내통하지 않았더라도 결과적으로 적국에 군사적 이익을 주거나 아군의 군사상 이익을 해친 경우에만 성립한다.

조은석 내란 특별검사팀은 결심 공판을 통해 윤 전 대통령에게 징역 30년을, 김 전 장관과 여 전 사령관에게 각각 징역 25년과 20년을 구형했다. 김 전 사령관에게는 징역 5년이 구형된 상태다.

한편, 이번 재판은 국가 안보와 직결된 중대한 군사 기밀을 다루고 있어 공판 절차가 모두 비공개로 진행돼 왔다. 재판부는 오늘 열리는 선고 공판 역시 동일한 이유를 들어 방송 생중계를 허용하지 않기로 했다.