미·이란 종전 합의 기대감에 나스닥 2.5%↑

미국과 이란이 종전 합의에 근접했다는 소식에 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 급등했다.

다우존스30 산업평균지수는 11일(현지시간) 전장보다 929.97포인트(1.86%) 오른 50,848.75에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 127.31포인트(1.75%) 상승한 7,394.30에, 나스닥 종합지수는 640.16포인트(2.54%) 오른 25,809.66에 각각 마감했다.

당장 이번 주말에 미국과 이란이 종전에 합의할 수도 있다는 기대감이 이날 미국 증시 상승을 이끌었다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 오후 트루스소셜에 “이란과의 논의가 이란 최고지도부까지 올라가 승인을 받았다”며 “오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다”고 밝혔다. 그는 이후 백악관에서 취재진과 만나 이란과의 종전 협상이 최종 문서 조율 단계이며 이번 주말 유럽에서 서명식이 열릴 수 있다고 말했다.

종목별로는 반도체주가 강하게 반등했다.

필라델피아 반도체지수가 약 8% 급등하며 1년 만에 가장 큰 하루 상승 폭을 보였다. 인텔은 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자 의견을 ‘매수’로 두 단계 상향 조정하면서 9% 가까이 급등했고, AMD와 마이크론 테크놀로지도 동반 상승했다.

특히 12일 상장을 앞둔 우주기업 스페이스X도 시장에 열기를 더했다. 스페이스X는 공모가를 주당 135달러로 확정하며 기업가치 1조7700억달러를 인정받았다. 공모 규모는 750억달러로 미 기업공개(IPO) 사상 최대 기록이다.

종전과 호르무즈 해협 개방 기대로 국제유가도 상승세가 꺾였다. 8월 인도분 브렌트유 선물은 2.92% 내린 90.38달러에, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.58% 내린 87.71달러에 거래를 마쳤다.

유가 하락으로 인플레이션 압력이 완화하면서 10년 만기 미 국채 금리는 전날보다 10bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.45%를 기록했다. 주요국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 블룸버그 달러 현물 지수는 전장보다 0.3% 하락했다.