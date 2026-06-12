국내 증시 활황에 증권사 1분기에만 4조원 넘게 벌었다

증권사들이 국내 증시 활황으로 올해 1분기 4조원 넘는 순이익을 거뒀다. 분기 기준 사상 최대 실적이다.

금융감독원이 12일 발표한 ‘2026년 1분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)’을 보면, 증권사 61곳의 1분기(1~3월) 전체 순이익은 4조3271억원으로 전년 동기(2조4428억원)보다 77.1%(1조8843억원) 증가했다. 직전 분기(1조8606억원)와 비교하면 132.6%(2조4665억원) 급증했다.

유가증권시장을 중심으로 거래대금이 급증하며 수탁수수료가 크게 증가했다.

증권사들의 1분기 수수료수익은 6조6929원으로 1년 전(3조3646억원)보다 98.9%(3조3283억원) 늘었다. 수탁수수료는 4조3020억원으로 같은 기간 165.8%(2조6835억원) 불었다.

자산관리부문수수료도 6721억원으로 투자일임·펀드판매수수료 증가로 전년 동기(3548억원) 대비 89.4%(3173억원) 증가했다.

자기매매손익은 4조1026억원으로 같은 기간 30.8%(9658억원) 늘었다. 주식·펀드 관련 손익이 코스피 지수 상승으로 7조2046억원 증가했고, 파생 관련 손익은 헤지 운용 손실 증가로 3조9396억원 감소했다.

채권 관련 손익은 시장금리 상승에 평가 손익이 줄면서 1년 전(3조8855억원)보다 2조2993억원 감소한 1조5862억원을 기록했다.

증권사들의 1분기 자산총액은 1098조4000억원으로 직전 분기(944조4000억원)보다 16.3%(154조원) 증가했다. 3월 말 기준 증권사 평균 순자본비율은 999.5%로 모든 회사가 규제비율(100% 이상)을 상회했다.

금감원 관계자는 “국내 증시 변동성 확대와 중동 정세 불안 장기화 등 금융시장 불확실성이 지속되고 있다”며 “증권사의 수익성과 건전성 추이를 모니터링하고 부실자산 상각을 통한 건전성 제고를 유도하겠다”고 말했다.