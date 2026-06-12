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스페이스X, 공모가 ‘135달러’ 확정···역대 최대 규모 IPO

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본문 요약

항공우주 기업 스페이스X가 11일 기업공개 공모가를 주당 135달러로 결정했다고 로이터 통신이 보도했다.

2019년 아람코가 세운 총 294억달러 조달 기록을 깨고 사상 최대 규모 기업공개가 될 전망이다.

공모가 기준으로 스페이스X의 시장가치는 1조7700억달러에 달해, 글로벌 상장 기업 상위 10위 안에 안착할 전망이다.

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스페이스X, 공모가 ‘135달러’ 확정···역대 최대 규모 IPO

입력 2026.06.12 08:29

  • 배시은 기자

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스페이스X 로고. 로이터연합뉴스

스페이스X 로고. 로이터연합뉴스

항공우주 기업 스페이스X가 11일(현지시간) 기업공개(IPO) 공모가를 주당 135달러로 결정했다고 로이터 통신이 보도했다. 이는 사전에 공개한 예비 공모가를 그대로 확정한 것이다.

통상 상장을 앞둔 기업은 예비 공모가 범위를 제시하지만, 스페이스X는 이례적으로 주당 135달러로 예비 공모가를 못 박아 발표한 바 있다.

이에 따라 스페이스X는 5억5556만주를 매각해 750억 달러(약 113조8000억원)를 조달하게 된다.

2019년 아람코가 세운 총 294억달러 조달 기록을 깨고 사상 최대 규모 기업공개가 될 전망이다.

공모가 기준으로 스페이스X의 시장가치는 1조7700억달러에 달해, 글로벌 상장 기업 상위 10위 안에 안착할 전망이다.

최대 주주는 창업자이자 최고경영자(CEO)인 일론 머스크이며 IPO 후 차등의결권 주식 등을 통해 84%의 의결권을 갖게 된다. 2대 주주는 밸러 에쿼티 파트너스이며, 귄 쇼트웰 스페이스X 사장, 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)도 주요 주주에 이름을 올렸다.

스페이스X는 12일 나스닥과 나스닥 텍사스에 상장될 예정이다.

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