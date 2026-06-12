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이 대통령 “태극마크 가슴에 품은 선수들, 국민과 함께 힘차게 응원”

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본문 요약

이재명 대통령은 2026 국제축구연맹 북·중·미 월드컵 개막일인 12일 "태극마크를 가슴에 품고 대한민국의 이름으로 뛰는 우리 국가대표 선수 한 분, 한 분을 국민 여러분과 함께 힘차게 응원하겠다"고 밝혔다.

이탈리아를 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 "2026 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올랐다. 우리 축구 국가대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주시길 바란다"며 "그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯, 국민 여러분께서 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “태극마크 가슴에 품은 선수들, 국민과 함께 힘차게 응원”

입력 2026.06.12 08:49

북·중·미 월드컵 개막에 응원 메시지

G7 정상회의 참석을 계기로 이탈리아를 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 피우미치노 국제공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다. 청와대사진기자단

G7 정상회의 참석을 계기로 이탈리아를 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 10일(현지시간) 피우미치노 국제공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북·중·미 월드컵 개막일인 12일 “태극마크를 가슴에 품고 대한민국의 이름으로 뛰는 우리 국가대표 선수 한 분, 한 분을 국민 여러분과 함께 힘차게 응원하겠다”고 밝혔다.

이탈리아를 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 “2026 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올랐다. 우리 축구 국가대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주시길 바란다”며 “그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯, 국민 여러분께서 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “5200만 뜨거운 함성이 지구 반대편 경기장까지 전해져, 마지막 종료 휘슬이 울리는 순간까지 선수들의 용기와 자신감이 되어주길 소망한다”며 “무엇보다 모두 부상 없이 건강한 모습으로 돌아와 주시길 온 마음으로 기원한다”고 밝혔다.

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