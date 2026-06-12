이 대통령 “태극마크 가슴에 품은 선수들, 국민과 함께 힘차게 응원”

이재명 대통령은 2026 국제축구연맹 북·중·미 월드컵 개막일인 12일 "태극마크를 가슴에 품고 대한민국의 이름으로 뛰는 우리 국가대표 선수 한 분, 한 분을 국민 여러분과 함께 힘차게 응원하겠다"고 밝혔다.

이탈리아를 순방 중인 이 대통령은 이날 엑스에 "2026 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올랐다. 우리 축구 국가대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주시길 바란다"며 "그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯, 국민 여러분께서 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.