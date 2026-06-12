‘4명 사망’ 광주대표도서관 붕괴 사고, 현장소장 등 4명 구속

노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고와 관련해 시공사 현장소장 등 공사 관계자 4명이 구속됐다. 사고 발생 6개월 만이다.

광주지법 최윤영 영장전담 부장판사는 12일 업무상과실치사, 산업안전보건법 위반 등 혐의를 받는 A씨 등 4명에 대한 사전구속영장을 발부했다. 광주대표도서관 시공사 현장소장, 하청업체 대표이사와 현장소장, 감리단장 등이다.

이들은 구조설계도에 따른 시공 등 기본 안전조치를 지키지 않아 노동자 4명이 숨지는 사고를 낸 혐의를 받는다.

함께 영장실질심사를 받은 시공사 관계자와 현장 용접공 등 7명에 대한 구속영장은 기각됐다.

광주대표도서관 붕괴 사고는 지난해 12월 11일 광주 서구 치평동 공사 현장에서 철제 구조물이 무너지면서 발생했다.

이 사고로 건설 노동자와 관급자재 납품업체 직원 등 4명이 잔해에 매몰돼 숨졌다.

행정안전부 국립재난안전연구원 등 전문기관 조사에서는 철골 구조물 접합부 용접 불량, 무자격 용접공 투입, 감리 소홀 등이 주요 원인으로 지목됐다.

경찰은 현재까지 피의자 40명을 입건했다. 이 중에는 발주처인 광주시 종합건설본부 소속 공무원 4명도 포함됐다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 입찰 비위와 다단계 하도급 등 구조적 문제가 있었는지도 수사하고 있다.