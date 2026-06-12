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본문 요약

인천의 재활용품 공공 처리시설에서 시신 일부가 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

발견된 다리는 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지 길이 40㎝ 이상, 발 크기 210∼220㎜이다.

경찰은 크기를 토대로 발견된 다리가 미성년자이거나 여성일 가능성을 열어두고 수사 중이다.

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인천 재활용품 공공 처리시설서 사람 다리 발견···경찰 수사본부 구성

입력 2026.06.12 09:07

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 연합뉴스

인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 연합뉴스

인천의 재활용품 공공 처리시설에서 시신 일부가 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

12일 경찰에 따르면 지난 10일 오후 2시 28분쯤 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리로 추정되는 물체가 발견됐다는 신고가 경찰에 접수됐다. 다리는 센터 직원이 재활용품을 선별하는 과정에서 발견한 것으로 파악됐다.

경찰은 유전자 분석을 거쳐 발견된 물체가 인체 조직인 것으로 보고 있다. 발견된 다리는 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지 길이 40㎝ 이상, 발 크기 210∼220㎜이다.

경찰은 크기를 토대로 발견된 다리가 미성년자이거나 여성일 가능성을 열어두고 수사 중이다. 다만 수축되면서 원래 크기보다 작아졌을 가능성도 있어 정확한 연령대는 확인이 어려운 상황이다.

경찰은 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 구성했다. 수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았으며, 연수서 형사과와 인천경찰청 광역수사대 수사 인력 64명이 배치됐다.

경찰은 피해자 신원 파악을 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검과 유전자 분석을 의뢰했다. 또 재활용품 수거 지역을 탐문하면서 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인 중이다.

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