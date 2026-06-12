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미 CBS “미국·이란, 내주 초에 MOU 서명 가능성 높아”

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본문 요약

미국과 이란이 내주 초에 종전을 위한 양해각서나 의향서에 서명할 가능성이 높아 보인다고 미국 CBS뉴스가 11일 보도했다.

CBS 뉴스는 상황을 잘 알고 있는 익명 취재원 2명을 인용해 이렇게 전하면서, LOI 혹은 MOU 서명이 이뤄진 후에 지속적 효력을 갖는 양국 간 합의를 이루기 위한 협상이 60일간 진행될 것이라고 설명했다.

다만 합의 협상 기간은 필요에 따라 더 연장될 수도 있다고 복수의 취재원은 전했다.

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미 CBS “미국·이란, 내주 초에 MOU 서명 가능성 높아”

입력 2026.06.12 09:12

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

8일(현지시간) 호르무즈 해협의 모습. AP연합뉴스

8일(현지시간) 호르무즈 해협의 모습. AP연합뉴스

미국과 이란이 내주 초에 종전을 위한 양해각서(MOU)나 의향서(LOI)에 서명할 가능성이 높아 보인다고 미국 CBS뉴스가 11일(현지시간) 보도했다.

CBS 뉴스는 상황을 잘 알고 있는 익명 취재원 2명을 인용해 이렇게 전하면서, LOI 혹은 MOU 서명이 이뤄진 후에 지속적 효력을 갖는 양국 간 합의를 이루기 위한 협상이 60일간 진행될 것이라고 설명했다.

다만 합의 협상 기간은 필요에 따라 더 연장될 수도 있다고 복수의 취재원은 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 이르면 토요일인 13일에도 유럽에서 MOU 체결이 이뤄질 수 있다고 언급한 바 있다.

MOU 서명이 이뤄지면 호르무즈 해협은 즉시 개방되고 미군의 대이란 해상봉쇄도 즉각 해제될 것으로 알려졌다. 또한 이란 핵 문제와 관련해서는 원칙적으로 이란은 15~20년 동안 우라늄 농축을 하지 않고 핵시설을 해체하는 데 동의하게 된다는 내용이 포함될 것으로 보인다. 이 조치의 대가로 이란은 단계적으로 제재 완화와 경제적 지원 등을 받게 된다.

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