광주 자동차부품 공장서 70대 노동자 숨져

광주의 한 자동차부품 제조공장에서 70대가 기계에 끼여 숨졌다.
12일 광주소방본부에 따르면 전날 오후 1시39분쯤 광주 북구 동림동 한 자동차부품 제조공장에서 “사람이 다쳤다”는 신고가 접수됐다.
소방당국은 현장에서 70대 A씨를 구조했지만, A씨는 끝내 숨졌다.
A씨는 선반 정밀작업을 하던 중 기계에 끼인 것으로 전해졌다.
당국은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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입력 2026.06.12 09:18
광주의 한 자동차부품 제조공장에서 70대가 기계에 끼여 숨졌다.
12일 광주소방본부에 따르면 전날 오후 1시39분쯤 광주 북구 동림동 한 자동차부품 제조공장에서 “사람이 다쳤다”는 신고가 접수됐다.
소방당국은 현장에서 70대 A씨를 구조했지만, A씨는 끝내 숨졌다.
A씨는 선반 정밀작업을 하던 중 기계에 끼인 것으로 전해졌다.
당국은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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