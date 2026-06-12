충남 논산에 방산혁신클러스터 조성···공모 선정

충남 논산에 인공지능(AI) 국방로봇 산업을 육성할 방산혁신클러스터가 조성된다.

충남도와 논산시는 방위사업청이 주관한 ‘2026년 방산혁신클러스터 조성사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 245억원을 확보했다고 12일 밝혔다.

도와 논산시는 공모를 통해 확보한 국비와 지방비를 더해 총사업비 499억원을 투입, 2030년까지 5년간 내동과 연무읍 일원을 거점으로 방산혁신클러스터 조성을 추진한다.

논산 방산혁신클러스터의 핵심은 정부가 미래 전략산업으로 육성하는 AI 국방로봇 분야에 특화된 국방산업 혁신 성장 생태계를 구축하는 것이다. 클러스터 내에 지역 전략산업과 국방 신산업을 연계해 기술 개발부터 실증과 사업화까지 연결되는 방위산업 생태계를 조성할 예정이다.

이 사업을 통해 연무읍을 중심으로 반경 5㎞ 이내에 4만5190㎡ 규모로 AI 국방로봇 산업 전 주기 지원과 육성을 위한 실증·인증 기반이 마련된다. 종합지원센터와 실증지원센터, 실증시험장 등을 갖추고 연구개발부터 시험·평가, 실증까지 이어지는 원스톱 지원 체계를 만든다는 구상이다.

이번 사업 수행에는 충남테크노파크와 건양대, 한국산업기술시험원, 한국생산기술연구원, 한국자동차연구원, 카이스트(KAIST) 모빌리티AX연구소 등이 참여한다. 도는 클러스터가 조성되면 5095억7000만원의 생산유발효과와 1979억4000만원의 부가가치 유발효과, 1956명의 고용 창출 효과 등이 발생할 것으로 기대하고 있다.

안호 도 산업경제실장은 “논산에는 국내 유일 국방국가산단과 3군 본부, 국방대 등 우수한 국방 기반이 집적돼 있고, 모빌리티와 반도체 등 도 전략산업과 연계·협력이 가능한 산업 기반이 갖춰져 있다”며 “방산혁신클러스터 조성을 통해 도내 방위산업을 한 단계 더 발전시키고, AI 등 첨단 기술로 지역 방산기업의 경쟁력과 역량을 높여가겠다”고 말했다.