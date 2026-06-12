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4·3 다룬 영화 ‘내 이름은’ 제주포럼 기간 특별상영

입력 2026.06.12 09:59

수정 2026.06.12 10:11

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24일 제주돌문화공원 총 3회 무료 상영

해외 인사 위해 영어 자막 제공

오후 6시 정지영 감독과의 대화도 개최

영화 <내 이름은> 스틸컷. 제주4·3평화재단 제공

영화 <내 이름은> 스틸컷. 제주4·3평화재단 제공

제21회 제주포럼 기간에 제주4·3을 다룬 영화 <내 이름은>의 특별 상영회와 감독과의 대화가 열린다.

제주4·3평화재단은 오는 24일 제주돌문화공원 오백장군갤러리 공연장에서 제21회 제주포럼 부대행사로 <내 이름은> 특별상영회를 개최한다고 12일 밝혔다.

<내 이름은>은 정지영 감독이 연출하고 배우 염혜란이 주연을 맡은 작품이다. 이름을 버리고 싶어 하는 18세 소년과 그 이름을 지켜야만 하는 어머니가 이름 뒤에 숨겨진 50년 전의 약속을 찾아가는 이야기를 그렸다. 개인의 삶 속에 깊숙이 스며든 제주4·3의 기억을 그려냈으며, 세대를 넘어 이어지는 상처와 화해, 기억의 숭고한 의미를 담아냈다는 평가를 받는다.

특히 영화 <내 이름은>은 개봉일에 이재명 대통령이 시민들과 함께 관람해 화제를 모았다. 지난 2월에는 베를린국제영화제 포럼 부문에 초청돼 세계 영화계의 주목을 받았다. 4월 개최된 우디네 극동영화제에서는 관객상을 수상했다. 6월초 기준 누적 관객 수 21만명을 돌파했다.

4·3을 다룬 영화 <내 이름은>이 제주포럼 기간 특별 상영된다. 포스터. 제주4·3평화재단 제공

4·3을 다룬 영화 <내 이름은>이 제주포럼 기간 특별 상영된다. 포스터. 제주4·3평화재단 제공

상영회는 오전 9시30분, 오후 1시30분, 오후 4시 등 총 3회에 걸쳐 무료로 진행된다. 이어 오후 6시 감독과의 대화에서는 정지영 감독이 직접 참석해 영화 제작 과정과 작품에 담긴 메시지, 제주4·3의 역사적 의미를 관객들과 소통하는 시간을 갖는다.

특히 이번 상영회에는 도민과 관광객은 물론 제주포럼에 참석하는 해외 인사들도 함께 관람할 수 있도록 영어 자막이 제공된다. 참가 신청은 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 사전 접수할 수 있으며, 좌석은 선착순으로 마감된다.

임문철 제주4·3평화재단 이사장은 “영화 <내 이름은>은 이름 없이 사라져 간 사람들의 삶과 기억을 다시 불러내는 작품”이라며 “제주포럼 참가자와 도민들이 영화를 통해 제주4·3이 지닌 평화·인권의 가치와 세계적 의미를 국제사회와 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

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