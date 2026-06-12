경북 산불 이재민 3551명 여전히 임시조립주택 생활···도, 거주기간 연장

지난해 3월 경북지역을 덮친 대형 산불로 삶의 터전을 잃은 이재민들의 임시조립주택 거주 기간이 최대 1년 연장된다.

경북도는 산불 피해 이재민들의 임시조립주택 사용 기간을 연장한다고 12일 밝혔다.

현재 산불 피해 이재민 2531가구 가운데 446가구가 임시조립주택에서 퇴거를 마쳤다. 2085가구 3551명은 여전히 임시조립주택에서 생활하고 있다.

안동·청송·영양·영덕지역은 임시조립주택 사용 기간을 내년 상반기까지 연장했다. 의성군도 다음달까지 사용 기간을 1년 연장할 계획이다.

경북도는 이재민들의 주택 복구 상황과 생활 여건 등을 고려해 사용 기간을 연장했다고 설명했다. 시·군과 협력해 이재민 지원도 이어갈 방침이다.

앞서 도는 지난 4월 임시조립주택 배수로 정비 등 개선이 필요한 34건에 대한 조치를 완료했다. 지난달에는 행정안전부, 산림청과 합동으로 여름철 우기와 폭염에 대비한 특별 안전점검을 했다.

지난해 12월 임시조립주택 이재민 가구에 수십만원대 전기요금이 부과된 사례와 관련해서는 한국전력공사와 협력해 세대별 월 최대 40만원까지 전기요금을 지원하기로 했다. 단열이 취약하고 전기난방에 의존하는 임시조립주택 특성상 냉·난방 사용량이 늘어날 수 있다는 점을 고려한 조치다.

김종수 경북도 안전행정실장은 “정주 여건과 향후 생활 계획 등을 종합적으로 고려해 이재민들이 안정적으로 자립할 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 말했다.