예비창업자도 최대 5000만원···대구시 AI 창업 지원

대구시는 인공지능(AI) 분야 예비창업자와 창업기업을 대상으로 사업화 자금을 지원하는 ‘AI 서비스 개발·확산 지원사업’ 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 지원하는 ‘동대구벤처밸리 AI테크포트 구축사업’의 하나다. 오픈소스 기반 소규모 언어모델(sLLM), 검색증강생성(RAG), AI 에이전트 등 인공지능 기술을 활용한 창업 아이템 개발을 지원한다.

사업은 예비창업(Track A), 초기창업(Track B), 성장·확산(Track C) 등 3개 분야로 나뉜다. 총 14억원 규모로 11개 안팎의 과제를 선정할 예정이다.

사업자등록증이 없는 예비창업자도 최대 5000만원의 사업화 자금을 지원받을 수 있다. 창업 3년 이내 대구지역 기업에는 연간 최대 1억5000만원씩 2년간 3억원, 창업 4년 이상 성장기업에는 연간 최대 2억원씩 2년간 4억원이 지원된다.

선정된 팀에는 시제품 제작비와 AI 모델 개발비, 데이터 구축비, 소프트웨어 구독료 등이 지원된다.

신청은 오는 29일까지 전용 이메일로 하면 된다. 최종 지원 대상은 서류 검토와 외부 전문가 평가를 거쳐 7월 중 확정된다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “지역 인재와 기업들이 최신 AI 기술을 사업화로 연결할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.