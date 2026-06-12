제주 초여름 밤하늘 밝히는 ‘반딧불이’ 탐험대···주민이 직접 만든 야간관광 첫선

제주관광공사, 13~28일 ‘저지리 반딧불이 탐험대’ 저지리 마을의 반딧불이, 곶자왈 활용한 주민 주도형 콘텐츠

제주의 밤하늘을 수놓은 반딧불이를 직접 관찰할 수 있는 프로그램이 운영된다.

제주관광공사는 오는 13일부터 28일까지 제주시 한경면 저지리 일원에서 ‘2026 저지리 반딧불이 탐험대’ 프로그램을 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 프로그램은 한경면의 대표적인 생태 자원인 반딧불이와 곶자왈을 연계한 야간 생태 체험 프로그램이다.특히 마을 주민들이 지역 자원을 새로운 소득 창출로 연결하기 위해 직접 야간 관광 프로그램 기획과 운영에 참여했다.

행사 기간 참가자들은 주민 해설사와 함께 곶자왈을 걸으며 초여름 밤 숲속의 반딧불이를 관찰하고, 반딧불이의 생태와 서식 환경에 대한 이야기를 듣는 시간을 갖는다. 공사 관계자는 “단순한 생태관찰을 넘어 저지리의 자연환경과 곶자왈의 가치, 반딧불이의 생태적 의미를 함께 배우는 체험형 프로그램”이라면서 “주민 해설사들이 직접 탐방을 진행하며 마을 이야기와 자연환경을 생생하게 전달할 계획”이라고 설명했다.

행사 마지막 주말인 26일부터 28일까지는 다양한 미션을 수행하는 참여형 게임 프로그램인 ‘반짝반짝 어드벤처’가 펼쳐진다. 참가자들은 탐험 랜턴 만들기, 야광 가방 꾸미기, 반딧불이 목걸이 만들기 등과 같은 행사에 참여할 수 있다.

해당 어드벤처의 미션을 성공하면 ‘덤부리 동전’을 획득할 수 있으며, 모은 동전은 행사장에 마련된 ‘빛나는 문방구’에서 다양한 보상 아이템으로 교환할 수 있다.

이와 함께 반딧불이 구출하기, 야광공 옮기기, 반딧불이 비행훈련 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 게임도 운영된다.

‘2026 저지리 반딧불이 탐험대’ 프로그램 예약은 온라인 채널인 덤부리 힐링센터 네이버 예약페이지(https://naver.me/GVE7Jugf)에서 가능하다.

공사 관계자는 “이번 행사는 저지리 마을 이야기와 문화를 자연스럽게 경험하면서 동시에 여유로운 여름밤을 즐길 수 있는 기회가 될 것”이면서 “저지리의 생태자원과 주민들의 이야기를 결합한 지역 기반 콘텐츠로서, 차별화된 야간 체험 프로그램을 선보이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.