‘청계천 빈민 구호’ 고 노무라 모토유키 1주기 특별전 열린다

1970~1980년대 청계천 빈민 구호활동을 했던 일본인 사회운동가 고 노무라 모토유키 목사 1주기를 맞아 그가 남긴 서울의 기록을 재구성한 추모전이 열린다.

서울역사박물관 분관 청계천박물관은 2026년 상반기 기획전시 ‘청계천의 별이 된 노무라 모토유키’를 13일부터 10월11일까지 박물관 1층 기획전시실에서 연다고 12일 밝혔다.

노무라 목사는 1968년 한국을 처음 방문한 이후 1973년부터 1985년까지 약 50여 차례 한국을 오가며 청계천 이웃들의 삶을 보살폈다. 이번 전시에서는 그가 남긴 사진·일기·스크랩북 등 ‘노무라 컬렉션’을 조사·분석해 선보인다.

그의 사진 속에는 청계천 판자촌이 철거되기 직전 모습과 철거 진행 과정이 담겼다. 좁은 판자촌 골목 생활상과 물을 길어 나르던 주민들, 작은 연탄 화덕과 부엌에서 밥을 짓는 풍경, 고물 수집과 재활용 노동 현장 등이 기록됐다.

이번 전시에선 일기 19권을 통해 청계천 판자촌 철거 이후 사정과 노무라가 구상한 ‘남양만 이주계획’을 함께 소개한다. 많은 주민들이 갈 곳을 잃게 되자 노무라는 남양만(화성·평택 일대 간척지)으로 집단 이주하는 방안을 구상했다. 하지만 토지 확보 문제, 행정 절차, 재정 문제 등 현실적인 어려움 때문에 계획이 온전히 실현되지는 못했다.

청계천박물관은 “당시 도시 빈민 문제를 ‘철거와 분산’이 아닌 ‘공동체적 대안 정착’으로 해결하려 한 중요한 시도였다”고 말했다.

노무라 목사는 2006년 청계천 복원사업 종료 소식을 듣고 빈민 구호 활동 당시 촬영한 사진과 자료를 기증하고 싶다는 의사를 전했다. 청계천박물관이 소장한 노무라 컬렉션은 약 3800여점 규모다. 그는 2009년부터 매년 푸르메재단을 찾아 장애 어린이와 가족들을 위로했다. 생활비를 아껴 모든 돈으로 어린이재활병원 건립에도 힘을 보탰다. 2012년 일본을 대신해 사죄한다는 뜻으로 주한 일본대사관 앞 평화의 소녀상 앞에 무릎을 꿇기도 했다.

청계천박물관은 “청계천 주민들의 삶, 철거 과정, 공동체 이야기를 증언하는 자료들은 서울 도시사와 빈민운동의 중요한 아카이브로 평가되고 있다”고 말했다.

전시는 무료로 관람할 수 있다. 관람 시간은 평일과 토·일·공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 매주 월요일은 휴관하고 공휴일과 겹칠 때는 정상 운영한다.