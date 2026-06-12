정점식 국민의힘 원내대표, 계파색 옅은 인물로 인선…장동혁 사퇴론엔 ‘신중’

정점식 국민의힘 원내대표가 12일 원내정책수석부대표에 김미애 의원(재선·부산 해운대을)을 내정했다. 전날 내정한 김승수 원내운영수석부대표와 김미애 의원은 모두 계파색이 옅다는 평가를 받는다.

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 기자간담회에 내정한 2명의 수석을 대동했다. 정 원내대표는 기존 원내수석대변인인 최수진·최은석 의원은 유임했다. 6·3 울산 남갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 김태규 의원은 새로 원내대변인에 합류한다.

정 원내대표는 원내대표 비서실장에는 6·3 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에서 당선된 윤용근 의원을 임명했다. 윤 의원은 장동혁 대표 체제에서 당 미디어대변인을 맡았다.

정 원내대표는 ‘개혁 성향 인사들이 인선에 포함되지 않았다’는 취지의 질문에 “원내부대표단 인선은 아직 진행 중”이라며 “원내대표 선거 과정에서도 분명히 선수·계파를 불문하고 인선을 하겠다고 말했고, 그 부분에 대한 약속은 지킬 것”이라고 답했다.

정 원내대표는 전날 분출한 장동혁 대표 사퇴 요구에 대해선 신중한 입장인 것으로 전해졌다. 정 원내대표는 이날 간담회에서 당내 쇄신파 의원 모임인 대안과미래가 장동혁 대표 거취 문제 논의를 위해 소집 요구한 의원총회 일정에 대한 질문에 “제가 (대안과미래 소속 이성권 의원과의) 면담 과정에서 일요일까지 고민해서 일자를 따로 주겠다고 말씀드렸다”며 “어제가 사실상 취임 첫날이었다. 여러가지 일정 등으로 인해 앞으로 추후 해야 할 일이 너무나 많다. (이런 일정 등이 정리가 돼야) 의총일자를 확정할 수 있다”고 답했다.

한 비당권파 의원은 통화에서 “(전날) 우재준 최고위원이 지도부 총사퇴론을 얘기한 것 때문에 오히려 장 대표 사퇴를 논의하기가 어려워졌다는 입장이라고 전해들었다”며 “의총이 중요하다. 의총에서 누가 장 대표 체제를 지키려는 의원인지 가려서 수면 위로 올릴 것”이라고 말했다.