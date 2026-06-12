‘강아지 똥’ 그림 그린 정승각 작가 창작공간 충주 ‘옛 엄정교회’ 향토문화유산 됐다

권정생 작가의 <강아지똥>에 생명을 불어넣어 한국 최고의 베스트셀러 그림책을 만든 정승각 작가의 창작 공간인 충북 충주의 ‘옛 엄정교회’가 지역 향토 문화유산으로 지정됐다.

충주시는 역사적·문화적 가치가 높음에도 훼손 우려가 있는 근현대 유산을 보호하고 지역 특화 문화 관광자원으로 육성하기 위해 ‘옛 엄정교회’와 ‘충주 문숭리 가옥’을 향토문화유산으로 신규 지정했다고 12일 밝혔다.

엄정면 토끼산 아래 자리 잡은 옛 엄정교회는 1950년대 농촌교회 건축의 변천사를 엿볼 수 있는 귀중한 자산이다. 건립 당시 교인들이 직접 블록을 찍어내 지어 올린 땀방울과 끈끈한 공동체 정신을 고스란히 간직하고 있다.

수도권에서 충주로 내려온 정승각 작가는 이 건물을 ‘토끼산 그림책공방’으로 꾸며 작업실 겸 안식처로 사용하고 있다. 이곳에는 국내 그림책 사상 최초로 100만 부 판매 기록을 세운 <강아지 똥>을 비롯해 <오소리네 집 꽃밭>, <황소아저씨> 등의 원화가 소장돼 있다.

충주시는 이번 향토문화유산 지정을 마중물 삼아 옛 엄정교회를 지역을 대표하는 문화 명소로 육성할 계획이다.

충주시 관계자는 “건축물 자체의 의미도 크지만, 무엇보다 정승각 작가님의 네임밸류와 그의 창작 공간이라는 현대적 서사가 결합한 점이 지정에 크게 작용했다”며 “충주를 찾는 이들에게 자랑할 수 있는 지역의 핵심 볼거리로 만들 예정”이라고 말했다.

옛 엄정교회와 함께 향토문화유산으로 지정된 ‘충주 문숭리 가옥’은 1934년에 건립된 근대 한옥이다. 충청도 특유의 ‘ㄱ자형’ 민가 구조를 원형에 가깝게 유지하고 있으며, 현재 충주 시내에 남은 근현대 가옥이 극히 드물다는 점에서 높은 희소성과 학술 가치를 인정받았다.