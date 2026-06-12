13년 함께한 아미에게···BTS가 건넨 신곡 ‘컴 오버’

오늘부터 이틀간 부산 공연 데뷔 13주년 기념 ‘BTS 페스타’ 일환

그룹 방탄소년단(BTS)이 12일 오후 1시 신곡 ‘컴 오버’의 음원을 발표한다. 방탄소년단 데뷔 13주년을 기념해 열린 ‘2026 BTS 페스타’의 일환으로 공개되며, 지난 4월 발매된 방탄소년단의 정규 5집 앨범 <아리랑> 디럭스 바이닐(LP) 버전에만 수록되어 있었던 곡을 음원으로 공개한다.

‘컴 오버’는 슈가가 프로듀싱에 참여했고 RM과 제이홉이 제작 크레딧에 이름을 올렸다. 대규모 콘서트에서 많은 관객이 즐기기 좋은 스타디움 앤섬과 팝 장르가 어우러진 곡으로 공간감이 느껴지는 신시사이저 소리가 특징이다. 가사에는 길을 잃은 듯한 순간 결국 ‘너’를 찾아간다는 마음을 노래한다. 빅히트 뮤직은 “방황 끝에 돌아간다는 고백은 방탄소년단의 팬덤 아미를 향한 마음과 닿아있다”고 말했다.

이날은 새로운 바이닐 라인인 <아리랑> ‘613 한정판 픽처 디스크 바이닐’ 버전도 발매된다. 해당 바이닐에는 정규 5집 <아리랑>에 수록된 전곡과 보너스 트랙 ‘보이스 메시지: 러브 송’ ‘노멀 (Korean Ver.)’까지 총 16곡이 담긴다. ‘보이스 메시지: 러브 송’은 이번 앨범에 담긴 메시지인 ‘당신의 러브송은 무엇인가’라는 질문을 두고 멤버들이 나눈 대화를 담았다.

하이브는 방탄소년단의 데뷔 13주년 기념일인 6월13일을 맞아 부산 일대와 온라인에서 ‘2026 BTS 페스타’를 개최했다. 방탄소년단은 페스타 기간 동안 ‘가족 사진’, ‘훌리건’ 퍼포먼스 비디오, ‘달려라 방탄 2.0’ 새 에피소드 등을 선보였다.

이번 부산 콘서트는 2022년 10월 열린 <2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS ‘Yet To Come’ in BUSAN> 이후 3년 8개월 만이다. 입대 전 마지막 공연을 펼쳤던 곳에서 다시 완전체로 관객들과 만난다는 점에서 의미가 있다. 약 4년 만의 부산 콘서트인 데다, 오는 13일 공연과 BTS 그룹 데뷔 13주년 기념일과 맞물리면서 팬들의 기대감도 커지고 있다.

콘서트를 앞둔 부산 전역도 축제 분위기가 일고 있다. 부산역 유라시아플랫폼에서는 지난 5일부터 웰컴센터와 미디어 아트월을 운영하고 있다. 더베이101 갤러리홀에서는 10일부터 14일까지 팬들을 위한 ‘아미 마당’이 운영되며 12일과 13일 오후 10시 광안리해수욕장에서는 드론 1000대가 동원되는 드론쇼와 광안대교 라이팅쇼가 펼쳐진다.