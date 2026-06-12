“미래 식량부족 원인은 농업인력 부족”···카이스트 연구진 예측 연구

저출산과 농촌지역의 인구소멸 위기는 미래 식량 문제에 어떤 영향을 미칠까. 장기적으로는 식량 부족의 원인이 농지 부족이 아니라 농업 인력 부족이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

카이스트(KAIST)는 김형준 AI미래학과 교수 연구팀이 기후환경에너지연구소 전해원·니클라스 포셀 교수, 일본 동경대 타이칸 오키 교수와의 공동연구를 통해 농업 인력 감소가 미래 식량 생산에 미치는 영향을 분석했다고 12일 밝혔다.

이번 연구는 ‘농지가 있어도 농사지을 사람이 없다면 어떻게 될까’라는 물음에서 출발했다. 지금까지 식량안보와 기후변화 연구는 주로 ‘얼마나 많은 농지를 확보할 수 있는가’에 초점을 맞춰 왔다. 기후와 토양이 농사에 적합한지, 식량 수요가 얼마나 늘어날지를 계산해 미래를 예측하는 방식이었다.

연구팀은 기존의 미래 전망에 농업 노동력 변수를 반영했다. 실제 농사를 지을 수 있는 사람의 숫자까지 고려해 농지와 기후 조건이 충분해도 인력이 부족하면 식량 생산이 제한될 수 있는 현실을 예측 모델에 반영한 것이다.

연구에는 미래 사회와 기후변화 전개를 예측하는 국제 시나리오체계인 공통 사회경제 경로(SSP)와 대표 농도경로(RCP)가 사용됐다. SSP는 인구 증가와 경제 성장, 기술 발전 등 사회 변화 방향을 가정한 시나리오다. RCP는 온실가스 배출량에 따라 미래 기후가 어떻게 달라질지를 보여준다.

두 가지 시나리오체계에 노동력 변수를 반영한 결과 2100년에는 세계 대부분 지역에서 농업 인력 부족으로 실제 활용할 수 있는 농지 면적이 줄어들 것으로 예측됐다. 일부 지역은 기후나 토양보다 농업 인력 부족이 식량 생산에 더 큰 제약 요인이 될 것으로 전망됐다. 또 국가간 이동이 제한되면 선진국에서는 농업 인력이 부족한 반면 일부 저소득 국가에서는 농업 인구가 과도하게 늘어나는 불균형이 생길 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

김 교수는 “기술 발전이 1인당 경작 가능 면적을 증가시키지만 산업이 성장할 수록 더 많은 사람이 제조업과 서비스업으로 이동하고 농촌 인구 감소는 가속화돼 노동력이 줄면서 농지 활용이 더 제한되는 현상이 나타날 수 있다”며 “연구 결과는 저출산과 농촌 기피 등 현실적 사회 문제가 미래 식량안보와 기후변화 대응에 중요한 영향을 줄 수 있음을 보여준다”고 말했다.

이어 “국제이주가 제한되는 시나리오에서는 선진국의 농업 노동력 부족 문제가 심화되는 반면 저소득 국가에서는 농업 인구 과잉이 지속되는 양상이 나타난다”며 “이는 식량안보와 기후변화 대응 문제가 노동 이동과 빈곤 문제와도 긴밀히 연결돼 있음을 시사한다”고 밝혔다.

카이스트 문술미래전략대학원 이홍탁 박사과정생이 제1저자로 참여하고, 김 교수가 교신저자로 수행한 이번 연구 결과는 지난 1일 국제학술지 ‘네이처 서스테이너빌리티’에 실렸다.