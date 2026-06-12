조태용 전 국정원장, 종합특검 2차 출석···‘계엄 정당화’ 관련

권창영 2차 종합특검이 ‘계엄 정당화 메시지’와 관련해 조태용 전 국가정보원장을 다시 조사하고 있다.

특검은 12일 오전 10시부터 조 전 원장을 내란 중요임무종사 및 국정원원법 위반 혐의로 불러 조사하고 있다. 지난 1일에 이어 두 번째 출석이다. 지난해 11월 직무유기 혐의로 구속된 조 전 원장은 이날 호송차를 타고 특검 사무실로 들어갔다.

조 전 원장은 윤석열 전 대통령이 2024년 12월3일 비상계엄을 선포한 직후 우방국에 비상계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달한 혐의를 받는다. 특검은 계엄 선포 다음 날 오전 국가안보실이 국정원에 ‘우방국가에 비상계엄의 배경을 설명하라’는 요청과 함께 계엄을 정당화하는 내용의 ‘대외 설명자료’ 문건을 전달한 정황을 포착했다고 밝혔다.

특검은 문건의 취지대로 국정원 직원이 미국 중앙정보국(CIA) 책임자를 만나 계엄의 배경 등을 설명한 사실을 확인했다고 알렸다. 해당 직원은 홍장원 전 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서 소속이다.

특검은 홍 전 차장이 ‘CIA 접촉’을 보고받고 재가했다고 의심한다. 홍 전 차장은 지난 11일과 전날 두 차례 특검 사무실로 출석해 피의자 조사를 받았다. 특검은 오는 22일 홍 전 차장을 대상으로 3차 조사를 진행할 방침이다.

조 전 원장과 홍 전 차장의 계엄 당일 행적도 수사 대상이다. 계엄 직후 국정원은 조 전 원장 주재로 정무직 회의를 열었다. 특검은 이 회의에서 계엄 관련 업무가 논의됐다고 보고 조 전 원장, 홍 전 차장 등 참석자 6명을 피의자로 입건해 수사하고 있다.

특검은 계엄 정당화 의혹의 정점인 윤 전 대통령을 지난 6일 불러 조사했다. 윤 전 대통령은 혐의를 모두 부인했다. 그는 조사에서 “계엄 당시 ‘미국 대사관에서 경위를 설명해달라는 연락이 왔다’는 보고를 받고 ‘설명해달라’ 말한 것이 전부였다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 특검팀은 조사에서 트럼프 당선인, CIA, 미국 외 호주 등 우방국에 전달된 계엄 설명 문건 등을 보여주며 전달 경위를 캐물었는데, 윤 전 대통령은 “처음 보는 문건”이라며 “(실무자가) 계엄 담화문을 압축해 보낸 것 같다”는 취지로 답했다고 한다.