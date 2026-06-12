홈플러스 “1000억으론 폐점 마무리 못해”···메리츠에 2000억원 대출 요청

회생절차 중인 홈플러스는 메리츠금융그룹이 검토 중인 1000억원 대출과 관련 회생절차를 완수하기에 부족하다며 2000억원의 대출을 요청했다.

홈플러스는 12일 “현재 홈플러스 회생과 영업 정상화를 위해 필요한 긴급운영자금은 2000억원 규모”라며 “절반에 해당하는 1000억원만 지원될 경우 현재 진행 중인 점포폐점 절차를 마무리할 수 없으며 상품 공급 재개도 어려워진다”고 밝혔다.

앞서 홈플러스의 대출 요청에 응하지 않던 메리츠 측은 전날 홈플러스 대주주인 MBK파트너스의 연대보증 금액인 1000억원 범위에서 대출이 가능하다고 밝힌 바 있다.

홈플러스는 “2000억원의 긴급 운용자금이 확보될 경우 점포 효율화와 상품 공급 정상화, 더 나아가 협력업체 신뢰 회복이 가능해져 회생 계획 이행의 기반이 마련될 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “회사는 37개 점포를 폐점하며 정상화를 위한 노력을 다하고 있고, 노조는 임금을 포기하고 구조조정을 감내하고 있다”며 “현시점에서 남은 과제는 홈플러스의 생존을 가능하게 할 2000억원 규모의 긴급운영자금 확보”라고 말했다.

이어 “홈플러스가 회생의 마지막 고비를 넘을 수 있도록 메리츠금융그룹이 2000억원 규모의 긴급운영자금 지원에 결단을 내려달라”고 요청했다.

현재 홈플러스의 회생계획안 가결 기한은 7월 3일이며 한 차례 더 연장된다고 하더라도 9월 3일 이전에는 회생절차가 마무리돼야 한다.