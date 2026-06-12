일주일 새 매도·매도·매수·매도·매수 사이드카···올해만 25번, 금융위기 기록도 넘나

코스피서 9번 발동된 서킷브레이커 올해만 3차례 집중…전례 없어 극단적 변동성…개미들 손실 우려 증권가 “기초체력 훼손된 건 아냐”

국내 증시의 변동성이 극심해지면서 시장 제동장치가 유례없는 수준으로 발동되고 있다. 올해에만 벌써 매수·매도 사이드카가 25회 걸리면서 2009년 금융위기 당시의 최고 기록을 머지않아 경신할 것으로 보인다. 일부 반도체 대형주로의 쏠림 현상이 심해지면서 증시의 안정성이 떨어지고 있다는 지적이 나온다.

12일 코스피는 전장 대비 6.44% 오른 8263.85로 출발하며 개장과 동시에 8000선을 돌파했다. 그리고 9시 6분, 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며, 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

올해 들어 이날까지 코스피에서는 총 25차례 사이드카 발동됐다. 매수 사이드카가 13번, 매도 사이드카가 12번이다. 이는 지난해의 기록(매수 사이드카 1회, 매도사이드카 2회)을 8배 이상 뛰어넘는 수준이다. 코스닥 시장에서도 총 14회(매수 10회, 매도 4회) 사이드카가 발동됐다.

가장 많은 사이드카가 발동됐던 연도는 글로벌 금융위기가 있었던 2008년으로 매수·매도 사이드카가 총 26번 발동됐다. 현재 추세대로라면 무리 없이 이번 달 중 신기록을 경신할 것으로 보인다.

6월 들어서만 사이드카는 총 6회 걸렸다. 특히 지난주 금요일인 5일 매도 사이드카가 발동됐고 이어 월요일인 8일 또다시 매도 사이드카가 내려졌다. 9일(매수)과 10일(매도) 각각 사이드카가 발동됐고 하루건너 12일 또다시 매수 사이드카가 내려졌다. 목요일(11일) 하루를 제외하면 이번 주 내내 사이드카가 걸린 셈이다.

더 강력한 제동장치인 ‘서킷브레이커’도 빈번해졌다. 사이드카가 프로그램 매매만 정지시킨다면 서킷브레이커는 모든 주식 거래를 20분간 중단시키는 ‘비상 브레이크’다. 올해에만 코스피에서 총 3차례 서킷브레이커가 발동됐다. 코스피 역사상 발동된 서킷브레이커는 총 9차례에 불과한데, 그중 3차례가 올해 집중됐다. 1년에 3회 이상 서킷브레이커가 내려진 전례는 없다.

지수의 오르내림이 심해졌지만 증권가에서는 증시의 기초체력이 훼손된 것은 아니라고 본다. 현대차증권은 “급락 이후 나타나는 빠른 회복 속도와 과거 서킷브레이커 발동 이후 지수의 회복 경로를 고려하면 증시에 대한 긍정적 시각을 유지할 필요가 있다”고 분석했다.

그러나 개인투자자들은 이러한 극단적인 변동성에서 손실을 키울 수 있어 주의해야 한다는 지적이 나온다.

특히 지난달 27일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 상장된 후 코스피 변동성은 더욱 커졌다. 출시 2주 만에 삼성전자 레버리지 시가총액은 4조원, SK하이닉스 레버리지는 5조4000억원으로 불어났다. 레버리지 ETF는 기초자산의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 주가가 급락하면 운용사는 목표 배율을 맞추기 위해 현물과 선물을 추가 매도하는데 이 과정에서 주가 하락이 더 커질 수 있다.

시장의 변동성은 지표로도 확인된다. 코스피200의 향후 변동성을 예측하는 지표인 ‘VKOSPI’는 이날 91.85포인트를 기록하며 2009년 4월 집계 시작 이후 최고치를 경신했다. VKOSPI는 이른바 ‘공포 지수’라고도 불린다. 숫자가 높을수록 투자자들이 시장을 더 불안하게 본다는 의미다.

한지영 키움증권 연구원은 “VKOSPI 90포인트에서 이론상 산출되는 일간 예상 주가 등락률이 ±5.7%인데 반해, 현실 속에서는 ±8%대 등락률을 보인 점이 이례적”이라며 “실제 주가 변동성을 따라가지 못할 만큼 최근 지수 변화가 무질서해졌음을 보여주는 대목”이라고 덧붙였다.