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마침내 모두가 대머리인 세상···머리카락이 부끄러워졌다

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본문 요약

미용실에서 우리는 '머리를 자른다'고 말하곤 한다.

머리는 머리고, 그 위에 돋아나 다듬어야 하는 것은 '머리카락'일진대.

그것이 머리에 잘 매달려 있는 상태를 너무 당연히 여긴 나머지, 우리는 굳이 '머리카락을 자른다'고 말하지 않는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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마침내 모두가 대머리인 세상···머리카락이 부끄러워졌다

입력 2026.06.12 12:00

  • 전지현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이미지 출처 언스플래쉬

이미지 출처 언스플래쉬

돋아나다

다카세 준코 지음 | 박우주 옮김

문학동네 | 176쪽 | 1만5000원

미용실에서 우리는 ‘머리를 자른다’고 말하곤 한다. 머리는 머리고, 그 위에 돋아나 다듬어야 하는 것은 ‘머리카락’일진대. 그것이 머리에 잘 매달려 있는 상태를 너무 당연히 여긴 나머지, 우리는 굳이 ‘머리카락을 자른다’고 말하지 않는다. 그 당연한 것이 사라진다면 어떨까. <돋아나다>는 알 수 없는 이유로 성인들의 머리카락이 하나둘, 몽땅 빠져버리는 세상을 그린다. 갑자기 민머리가 된 사람들은 충격에 빠진다. 하지만 남몰래 해방감을 느끼는 사람들도 있다. 탈모나 옅은 체모로 놀림을 받아왔던 이들은 생각한다. ‘마침내’ 모두가 대머리인 세상이 왔다고.

2022년 <맛있는 밥을 먹을 수 있기를>로 최고 권위의 일본 순수문학상인 아쿠타가와상을 수상한 작가의 신작이다. 남편이 갑자기 샤워 중단을 선언하며 곤경에 처한 가정을 그린 이야기 <샤워> 등 일상에 독특한 상상력을 더한 소설을 선보여왔다.

<돋아나다>는 외모로 사람을 놀리는 사회에 대한 불편함에서 출발했다. 2024년 일본에서의 한 대담에서 그는 “왜인지 지금 사회에서 대머리만은 웃어도 되는 대상이 된 것 같다”며 “웃으면 안 되는데 웃는 것이 기분 나빠서 책을 쓰기 시작했다”고 말했다.

휑한 머리를 신경 쓰며 상대의 얼굴에 비웃음이 스치지 않을지 전전긍긍하던 인물들은 민머리가 다수인 세상에서 꽤 만족스럽게 살아간다. 두피가 상할까 봐 가지 못했던 목욕탕을 여유롭게 즐기고 가발을 바꿔가며 멋을 낸다.

평온함을 깨는 건 주인공 마치카의 머리에 다시 돋아나는 머리카락이다. 세상이 그대로였다면 빽빽이 올라오는 머리카락에 마냥 기뻐했으련만, 마치카는 그 사실을 가발로 숨긴다. 남들과 다르다는 것을 들키고 싶지 않아서다. 겉모습을 멋대로 평가하는 것의 무용함과 해악을 기발한 설정 안에 녹였다. 짧아서 휘리릭 읽기 좋다.

[책과 삶] 마침내 모두가 대머리인 세상···머리카락이 부끄러워졌다
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