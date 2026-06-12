전남 수두 환자 일주일 새 2.7배···초등생 발생 최다

전남지역 수두 환자가 최근 1주일 사이 2.7배 늘었다. 초등학생 발생이 가장 많았고, 중·고등학생 발생 비율도 전국 평균을 웃돌아 학교 등 집단생활시설 감염관리에 주의가 요구된다.

12일 전남도에 따르면 지난달 31일부터 지난 6일까지 도내 수두 신고 건수는 62명으로 집계됐다. 전주 23명보다 39명 증가한 수치다.

최근 4주간 도내 수두 신고 건수는 37명, 41명, 23명, 62명으로 다시 증가세를 보이고 있다.

시군별로는 여수가 12명으로 가장 많았고 광양 11명, 구례 8명 순이었다. 이들 3개 시군이 전체 신고의 절반가량을 차지했다.

올해 누적 수두 환자는 전국 1만5965명, 전남 488명으로 집계됐다. 전년 같은 기간보다 전국은 1529명(10.6%) 증가했지만 전남은 70명(12.5%) 감소했다. 다만 최근 도내 발생이 늘면서 어린이집과 유치원, 학교 등 집단생활시설 중심의 관리 필요성이 커지고 있다.

나이별로는 초등학생인 7~12세에서 가장 많이 발생했다. 전국은 6634명(41.6%), 전남은 175명(35.9%)이었다. 전남은 중학생과 고등학생 발생 비율도 각각 23.4%, 12.3%로 전국 평균인 21.1%, 10.0%보다 높았다.

수두는 수두·대상포진 바이러스로 발생하는 급성 발진성 감염병이다. 발열과 함께 가려운 수포성 발진이 나타나며, 호흡기 분비물이나 수포액 접촉을 통해 전파된다. 전염력이 높아 집단생활 공간에서 확산할 수 있다.

전남도는 22개 시군 보건소와 함께 발생 동향을 모니터링하고 어린이집·유치원·학교 등을 대상으로 예방수칙 홍보와 감염관리를 강화할 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “학부모와 교육기관에서는 손 씻기, 기침 예절, 실내 환기 등 개인위생 수칙을 철저히 준수하길 바란다”고 말했다.