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정청래 “투표용지 사태 국조 다음주 가동시킬 것…빠른 시일 내 특검도 이뤄져야”

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정청래 더불어민주당 대표가 12일 6·3 지방선거일에 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "당장 다음 주에라도 국정조사 계획서를 채택해 국회에 국정조사 특위를 즉시 가동시키겠다"고 말했다.

정 대표는 투표용지 부족 사태를 언급하며"대한민국에서 이런 일이 있을 수 있는가. 국민은 알면 알수록 더 분노하고 있다"며 "정말 개탄할 일"이라고 말했다.

정 대표는 그러면서 "국회에서는 어제 원포인트로 짧은 시간이지만 국민이 원하는 국정조사 보고를 할 수 있었다"며 "국민이 원하는 대로 국민이 이해하실 때까지 민주당과 국회가 취할 수 있는 모든 조치를 다 하겠다"고 말했다.

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정청래 “투표용지 사태 국조 다음주 가동시킬 것…빠른 시일 내 특검도 이뤄져야”

입력 2026.06.12 14:29

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

더불어민주당 정청래 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남ㆍ광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 12일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 전남ㆍ광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 12일 6·3 지방선거일에 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 “당장 다음 주에라도 국정조사 계획서를 채택해 국회에 국정조사 특위를 즉시 가동시키겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 광주에서 열린 현장 최고위원회의에서 “진상 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련까지 갈 길은 멀고 국민의 분노는 뜨겁다”며 이같이 말했다. 정 대표는 “빠른 시일 안에 진상 규명을 위한 특검도 이뤄져야 한다”고도 말했다.

정 대표는 투표용지 부족 사태를 언급하며“대한민국에서 이런 일이 있을 수 있는가. 국민은 알면 알수록 더 분노하고 있다”며 “정말 개탄할 일”이라고 말했다.

정 대표는 그러면서 “국회에서는 어제 원포인트로 짧은 시간이지만 국민이 원하는 국정조사 보고를 할 수 있었다”며 “국민이 원하는 대로 국민이 이해하실 때까지 민주당과 국회가 취할 수 있는 모든 조치를 다 하겠다”고 말했다.

정 대표는 국민의힘을 향해선 “부정선거 음모론으로 국민 분열을 부추기고 사전투표 폐지를 주장하는 민주주의를 거스르는 퇴행적 주장은 당장 중단해야 한다”며 “민주당은 사안의 본질을 흐리려는 어떠한 시도에도 결코 흔들리지 않겠다”고도 말했다.

전날 국회 본회의에서는 민주당과 국민의힘이 각각 제출한 국정조사 요구서가 보고됐다. 여야는 오는 18~19일쯤 본회의를 열어 국조 계획서를 합의 채택한다는 방침이다.

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