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본문 요약

2년 가까이 직무대행 체제였던 한국콘텐츠진흥원 원장에 김윤지 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원이 임명됐다.

한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원 등을 역임하며 <한류외전>, <한류노믹스>, <오징어 게임과 콘텐츠 혁명> 등 문화경제학과 한국 콘텐츠 산업에 관한 책을 펴냈다.

최 장관은 "신임 원장이 콘텐츠산업에 대한 전문성과 통찰력을 바탕으로 K-컬처의 경쟁력을 높이고 새로운 도약을 이끌어 주길 기대한다"고 밝혔다.

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한국콘텐츠진흥원 신임 원장에 김윤지 수출입은행 수석연구원

입력 2026.06.12 14:37

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김윤지 한국콘텐츠진흥원 신임 원장 임명식. 연합뉴스

김윤지 한국콘텐츠진흥원 신임 원장 임명식. 연합뉴스

2년 가까이 직무대행 체제였던 한국콘텐츠진흥원 원장에 김윤지 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원이 임명됐다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 12일 신임 콘텐츠진흥원장인 김 수석연구원에게 임명장을 수여했다. 임기는 2029년 6월까지 3년이다.

방송·게임·음악 등 국내 콘텐츠 산업 지원을 총괄하는 콘텐츠진흥원은 지난 2024년 9월 이후 1년9개월간 대행 체제로 운영됐다.

문체부와 콘텐츠진흥원은 지난 1월 원장 공모를 통해 5명을 면접 심사했지만, 전원 ‘부적격’ 판단을 내리고 약 4개월 간 재공모 절차를 진행했다.

서울대 인류학과를 졸업한 김 원장은 한겨레신문 기자 등을 거쳐 2009년 한국수출입은행에 입사했다. 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원 등을 역임하며 <한류외전>, <한류노믹스>, <오징어 게임과 콘텐츠 혁명> 등 문화경제학과 한국 콘텐츠 산업에 관한 책을 펴냈다.

최 장관은 “신임 원장이 콘텐츠산업에 대한 전문성과 통찰력을 바탕으로 K-컬처의 경쟁력을 높이고 새로운 도약을 이끌어 주길 기대한다”고 밝혔다.

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