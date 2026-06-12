한국콘텐츠진흥원 신임 원장에 김윤지 수출입은행 수석연구원

2년 가까이 직무대행 체제였던 한국콘텐츠진흥원 원장에 김윤지 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원이 임명됐다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 12일 신임 콘텐츠진흥원장인 김 수석연구원에게 임명장을 수여했다. 임기는 2029년 6월까지 3년이다.

방송·게임·음악 등 국내 콘텐츠 산업 지원을 총괄하는 콘텐츠진흥원은 지난 2024년 9월 이후 1년9개월간 대행 체제로 운영됐다.

문체부와 콘텐츠진흥원은 지난 1월 원장 공모를 통해 5명을 면접 심사했지만, 전원 ‘부적격’ 판단을 내리고 약 4개월 간 재공모 절차를 진행했다.

서울대 인류학과를 졸업한 김 원장은 한겨레신문 기자 등을 거쳐 2009년 한국수출입은행에 입사했다. 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원 등을 역임하며 <한류외전>, <한류노믹스>, <오징어 게임과 콘텐츠 혁명> 등 문화경제학과 한국 콘텐츠 산업에 관한 책을 펴냈다.

최 장관은 “신임 원장이 콘텐츠산업에 대한 전문성과 통찰력을 바탕으로 K-컬처의 경쟁력을 높이고 새로운 도약을 이끌어 주길 기대한다”고 밝혔다.