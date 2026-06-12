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중무장 경비 속 훈련하는 이란…월드컵도 비상 체제

입력 2026.06.12 14:49

이란 축구대표팀 선수들이 11일 멕시코 티후아나의 센트로 솔로이츠쿠인틀레에서 훈련하고 있다. 로이터

이란 축구대표팀 선수들이 11일 멕시코 티후아나의 센트로 솔로이츠쿠인틀레에서 훈련하고 있다. 로이터

이란 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵을 앞두고 정치·외교적 변수 속에서 사실상 비상 체제로 대회를 준비하고 있다.

영국 가디언은 12일 이란 대표팀이 멕시코 티후아나에 마련한 임시 베이스캠프에서 삼엄한 경비 속에 훈련을 이어가고 있다고 보도했다.

이란은 당초 미국 애리조나주 투손의 키노 스포츠 콤플렉스를 베이스캠프로 사용할 예정이었다. 그러나 최근 미국과 이스라엘의 대이란 군사행동 이후 안전 문제가 불거지면서 계획을 변경했고, 미국 국경과 인접한 멕시코 티후아나의 에스타디오 칼리엔테를 새로운 훈련 기지로 선택했다.

현재 훈련장 주변에는 중무장한 경비 인력이 순찰을 돌고 있다. 출입 통제도 대폭 강화됐다. 티후아나 구단 관계자들은 국제축구연맹(FIFA)으로부터 불과 2주 전 이란 대표팀의 캠프 이전 사실을 통보받은 뒤 훈련장 정비와 보안 체계 구축에 매달린 것으로 알려졌다.

멕시코 국가방위군 차량이 10일(현지시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 훈련을 마친 이란 축구대표팀 선수단을 태운 버스를 에스코트하며 티후아나의 메리어트 호텔로 이동하고 있다. AFP 연합뉴스

멕시코 국가방위군 차량이 10일(현지시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 훈련을 마친 이란 축구대표팀 선수단을 태운 버스를 에스코트하며 티후아나의 메리어트 호텔로 이동하고 있다. AFP 연합뉴스

훈련장에는 페르시아어로 “이란의 치타들, 티후아나에 온 것을 환영한다”는 현수막이 내걸렸다. 현지 멕시코 팬들은 대표팀 숙소 앞에 모여 선수들에게 응원을 보내고 사인을 요청하는 등 우호적인 반응을 보이고 있다.

월드컵 기간 이란 대표팀이 마주할 현실은 녹록지 않다. 이란축구협회 관계자에 따르면 미국 비자를 발급받지 못한 지원 인력 15명이 대표팀과 동행하지 못한다. 여기에는 미디어 운영 부서 전체가 포함된 것으로 전해졌다. 이란은 15일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 FIFA 공식 기자회견도 정상적으로 운영하기 어려운 상황이다. 협회 관계자는 선수단 장비 담당 직원이 기자회견 진행을 맡아야 할 수도 있다고 설명했다.

선수들 역시 극도로 신중한 태도를 유지하고 있다. 현재 대표팀은 언론 인터뷰를 최소화하고 있으며 공개 발언도 자제하고 있다.

가디언은 “이란 선수들이 정치적으로 매우 민감한 위치에 놓여 있다”고 분석했다. 자국 내에서는 국가적 결속을 강조하는 분위기 속에 작은 발언도 논란이 될 수 있고, 해외 이란 교민 사회에서는 대표팀이 이란 정권을 상징한다는 비판에 직면할 수 있다는 것이다. 이란은 이번 대회 조별리그에서 뉴질랜드, 세르비아, 우루과이와 경쟁한다.

영문번역(English Translation)
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