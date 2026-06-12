신세계V “빨라진 무더위·바캉스, 상반기 마지막 서머세일 펼친다”

신세V(SHINSEGAE V)가 여름 바캉스 고객 잡기에 본격적으로 나선다.

신세계인터내셔날 디지털 플랫폼 신세계V는 오는 21일까지 올 상반기 마지막 대형 쇼핑 행사인 ‘신세계V 서머 세일’을 펼친다고 12일 밝혔다.

예년보다 이른 더위에 휴가 준비 시기가 앞당겨지면서 여름 패션과 뷰티 상품을 찾는 소비자들이 늘고 있어서다. 기상청에 따르면 올 6월과 7월의 평균기온이 평년보다 높아질 확률은 60%, 8월은 50%에 이를 것으로 예상되고 있다.

이번 행사에는 스튜디오 톰보이, 보브 등 국내 여성복 브랜드를 비롯해 꾸레쥬, 제이린드버그 등 수입 패션 브랜드가 대거 참여한다.

또 연작, 돌체앤가바나뷰티, 로라메르시에 등 럭셔리 뷰티 브랜드와 프리미엄 가전, 주얼리 등 총 3000여개 브랜드도 함께한다.

구매 금액 제한을 없앤 ‘무허들 페이백’ 혜택도 주어진다. 행사 기간 상품을 하나만 구매해도 결제 금액의 최대 15%를 e포인트로 돌려받을 수 있다.

특히 날짜별로 운영되는 ‘브랜드데이’에는 적립률이 최대 30%까지 확대된다. 적립된 e포인트는 다음 쇼핑 시 결제 금액의 50%까지 사용할 수 있다.

브랜드데이에는 에르노와 니치 향수 브랜드를 시작으로 보브, 스튜디오 톰보이, 해외 컨템포러리 패션 브랜드, 제이린드버그 등이 순차적으로 참여한다.

매일 시간대별 혜택도 제공한다. 행사 기간 오전 10시에는 선착순 3000명에게 15% 쇼핑 쿠폰을 지급하고 오후 10시에는 선착순 1000명에게 1만 e포인트를 제공한다.

이외에도 패션, 뷰티, 라이프 등 카테고리별 최대 12% 할인 가능한 맞춤형 쿠폰팩을 선보인다.

신세계인터내셔날 관계자는 “이른 무더위로 바캉스 쇼핑 수요가 빨라진 만큼 고객들이 합리적인 가격에 여름을 준비할 수 있도록 행사를 마련했다”며 “앞으로도 시즌별 인기 브랜드 혜택을 강화해 플랫폼 경쟁력을 높여갈 것”이라고 말했다.