‘매년 500만 톤’…냉장고 속 작은 실수, 음식물쓰레기 만든다

유엔환경계획(UNEP)에 따르면 전 세계에서는 매년 10억 톤이 넘는 음식물이 버려지고 있다. 이는 소비 가능한 식품의 약 20%에 해당하는 규모다. 음식물 폐기는 온실가스 배출 증가와 자원 낭비의 원인으로도 지목된다.

한국 역시 예외가 아니다. 최근 조사에 따르면 국내에서 발생한 음식물쓰레기는 연간 약 500만 톤 수준에 이른다. 2024년에는 약 502만 톤의 음식물쓰레기가 발생해 생활폐기물의 약 3분의 1을 차지했다. 음식물쓰레기 처리에 들어가는 사회적 비용도 만만치 않다. 처리 과정에서 막대한 전력과 물, 운송 비용이 사용되며 환경 부담 역시 크다.

냉장고는 음식의 수명을 늘려주는 공간이지만, 모든 식품을 무조건 냉장 보관한다고 해서 음식물 쓰레기를 줄일 수 있는 것은 아니다. 오히려 식품 특성에 맞지 않는 보관은 신선도를 떨어뜨리고 음식 폐기로 이어질 수 있다. 음식물 쓰레기를 줄이는 가장 쉬운 방법 가운데 하나는 올바른 식품 보관이다.

냉장고가 오히려 독이 되는 식품도 있다

많은 사람이 습관적으로 냉장고에 넣는 식품 가운데 일부는 상온 보관이 더 적합하다. 대표적인 것이 감자다. 냉장고의 낮은 온도에서는 감자의 전분이 당분으로 빠르게 바뀌면서 식감이 푸석해지고 맛도 달라질 수 있다. 감자는 통풍이 잘되는 서늘하고 어두운 곳에 보관하는 것이 좋다.

양파 역시 냉장고보다 상온 보관이 적합하다. 습한 냉장 환경에서는 무르거나 곰팡이가 생기기 쉽다. 다만 껍질을 벗기거나 자른 경우에는 밀폐 용기에 담아 냉장 보관해야 한다. 토마토도 냉장고에 넣으면 향과 풍미가 감소할 수 있다. 덜 익은 토마토는 실온에서 후숙한 뒤 먹는 것이 좋다. 마늘은 냉장고보다 통풍이 잘되는 상온 환경을 선호한다. 냉장 보관 시 싹이 나거나 물러질 수 있다.

냉장 보관하는 농산물의 경우 키친타월로 감싸거나 비닐 봉지에 싸는 것이 권장되지만, 실온 보과의 경우 포장을 제거하고 낱개로 두는 것이 좋다. 양파, 감자 등은 비닐봉지에 넣어두면 더 쉽게 부패할 수 있다.

반드시 냉장해야 하는 식품

반면 딸기, 블루베리 같은 베리류는 실온에서 빠르게 상하기 때문에 냉장 보관이 필수다. 잎채소 역시 세척 후 물기를 제거한 뒤 키친타월로 감싸 보관하면 신선도를 더 오래 유지할 수 있다. 우유, 달걀, 육류, 생선 등은 기본적으로 냉장 또는 냉동 보관해야 한다.

같은 냉장고 안에서도 보관 위치에 따라 식품 수명이 달라진다. 냉장고 문 쪽은 온도 변화가 심하기 때문에 우유나 육류보다 소스류나 음료를 두는 것이 좋다. 반대로 육류와 생선은 가장 차가운 안쪽 선반에 보관해야 한다. 채소칸은 습도를 유지해주는 공간이므로 잎채소와 과일 보관에 적합하다.

음식물 쓰레기 줄이는 습관부터

전문가들은 음식물쓰레기를 줄이기 위해서는 ‘보관보다 구매 계획이 먼저’라고 조언한다. 일주일 치 식단을 미리 계획하고 냉장고 안 식재료를 정기적으로 점검하는 것은 필수다. 또한 먼저 산 식품부터 사용하는 ‘선입선출’ 원칙을 지키고, 대용량 할인 제품을 무리하게 구매하지 않는 것, 채소는 먹을 만큼만 손질하는 습관이 도움이 된다.

이왕이면 밀폐력이 뛰어난 보관용기를 사용해 음식을 최대한 신선하게 유지하는 것도 방법이다. 또한 음식 보관에도 원칙을 지켜야 한다. 뜨거운 음식이라고 실온에 오래 방치했다가는 쉬 상할 수 있다. 반드시 차갑게 식을 때까지 기다릴 필요 없이 조리 후 2시간 이내에는 냉장 보관해야 한다. 미국 농무부는 냉장 보관한 남은 음식은 3~5일 이내 섭취하거나 최대 4개월까지 냉동 보관할 것을 권장한다.

실제로 한국은 음식물쓰레기 재활용률이 90%를 훌쩍 넘는 세계 최고 수준의 국가로 평가받지만, 전문가들은 “가장 좋은 재활용은 애초에 버리지 않는 것”이라고 강조한다. 냉장고를 꽉 채우는 것보다 중요한 것은 식품마다 맞는 자리를 찾아주는 일이다. 잘못된 보관으로 멀쩡한 식재료를 버리는 일이 반복되지 않도록 주의할 일이다.