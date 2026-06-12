윤석열 내란 결심 시점 ‘3개월’ 당긴 외환죄 재판부…내란죄 처벌도 무거워지나

법원이 윤석열 전 대통령의 일반이적 혐의를 인정하면서 윤 전 대통령의 내란죄 항소심 형량도 무거워질 가능성이 높아졌다. 윤 전 대통령이 내란을 결심한 시점에 대해 내란죄 1심 재판부는 ‘계엄 이틀 전’으로 추정했는데, 이날 외환죄 1심 재판부는 최소한 ‘계엄 3개월 전’부터 내란을 준비했다고 판단했다.

서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 이날 일반이적·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관에게 각각 징역 30년을 선고했다. 여인형 전 국군방첩사령관에게는 징역 15년, 김용대 전 국군드론작전사령관에게는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 일반이적죄는 외환죄의 한 종류로 한국의 군사상 이익을 해치거나 타국에 군사상 이익을 공여할 때 처벌한다.

재판부는 윤 전 대통령이 비상계엄 선포를 결심한 시점을 최소한 ‘2024년 9월’이라고 판단했다. 김 전 장관이 당시 신임 장관으로 취임하면서 비상계엄 선포 상황을 조성하기 위해 평양 무인기 침투 계획을 준비했고, 윤 전 대통령이 승인해 그해 10월부터 작전이 시행됐다고 봤다.

재판부는 여 전 사령관이 2024년 10월 작성한 휴대전화 메모를 윤 전 대통령의 일반이적 혐의를 인정하는 주요 증거로 채택했다. 여 전 사령관의 ‘불안정 상황을 만들거나 만들어진 기회를 잡아야 한다’ ‘(북한의) 체면이 손상돼 반드시 대응할 수밖에 없는 타깃’ 등 메모에 대해 재판부는 “비상계엄 상황을 조성하기 위한 것임을 암시하는 내용”이라고 지적했다.

윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 재판부(당시 재판장 지귀연)는 지난 2월 윤 전 대통령의 내란을 인정해 무기징역을 선고하면서도 내란 결단 시점은 비상계엄 선포 이틀 전인 ‘2024년 12월1일’이라고 추정했다. 당시 재판부는 “비상계엄 후 이뤄진 각종 조치를 보면 장기간 마음먹고 선포했다고 보기에는 지나치게 준비가 허술하다”고 했다. 윤 전 대통령 측은 ‘경고성 계엄’이었다고 주장해왔다.

내란우두머리 혐의 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)가 외환죄 1심 재판부 판단을 인정해 윤 전 대통령의 내란 결단 시점을 앞당긴다면 형량이 무거워질 가능성이 있다. 우발적인 내란이 아니라 장기간 치밀하게 계획하고 공모한 내란이 되기 때문이다. 내란우두머리죄는 법정형은 사형, 무기징역, 무기금고 뿐이다.

내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받은 김 전 장관도 항소심에서 불리해질 수 있다. 내란중요임무종사죄는 사형, 무기징역, 5년 이상의 징역·금고로 처벌한다.