1만 명 모인 광화문 광장 거리응원 … 첫 경기 역전승에 환호 [현장 화보]

12일 대한민국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵 첫 경기 체코전에서 역전승을 거뒀다. 거리응원을 위해 광화문 광장에 모인 1만여 명의 시민들은 일제히 환호하며 승리의 기쁨을 만끽했다.

대한축구협회 등은 이날 최대 6000여 명이 광화문 광장을 찾을 것으로 예상했으나 주최 측에 따르면 1만1000명이 참가했다. 붉은색 옷을 입고 온 시민들은 구호를 외치며 응원전을 펼쳤다.