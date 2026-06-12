호남 최고위에서 치고받은 민주당…“당권은 짧다” vs “총리가 사진 찍는게 급박한 업무냐”

비당권파 의원들이 12일 정청래 민주당 대표에게 차기 전당대회 불출마를 우회적으로 요구했다. 당권파 의원들은 차기 민주당 대표에 도전할 것으로 예상되는 김민석 국무총리의 지방의원 당선인 워크숍 참석을 비판했다. 당내에선 정 대표가 오는 8월 전당대회에서 연임에 도전할 것으로 여겨지면서 당권파와 비당권파 간 갈등이 격해지는 모양새다.

이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 민주당 전남·광주 현장 최고위원회에서 비당권파 황명선 최고위원은 “6·3 지방선거에서 져서는 안 되는 곳에서 졌고, 이는 당대표를 포함한 지도부 모두의 부족”이라며 “지도부 선거에 출마하지 않겠다. 지도부의 책임 있는 자세를 촉구한다”고 말했다.

강득구 최고위원도 “국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다”며 “선거 이후 당을 걱정하는 목소리를 회피하지 않고 끝까지 책임지는 정당이 돼야 한다”고 말했다. 두 최고위원은 지방선거 결과에 책임을 지는 모습이 필요하다며 정 대표에게 차기 전당대회에 불출마하라고 우회적으로 요구한 것으로 풀이된다.

당권파에서는 김 총리를 겨냥한 발언이 나왔다. 문정복 최고위원은 “대통령 순방 중 국가를 대리하는 책임자가 연이틀이나 당선자 워크숍에서 축사하고 사진 찍는 것이 급박한 업무는 아닐 것”이라며 “당의 경쟁은 당의 절차와 당원 판단에 맡기는 것이 민주주의의 기본이고, 어떤 말과 행보도 당무에 부당한 영향을 주는 것으로 오해받아서는 안 된다”고 말했다. 지난 10~11일 김 총리는 민주당 경기도당 지방의원 당선인 워크숍 일정에 참석한 것으로 전해졌다.

양측 발언이 격해지자 정 대표는 “이재명 대통령이 ‘평소 우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐’며 단결을 많이 말했다”며 “서로의 다름을 인정하는 포용력 있는 민주당이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

정 대표는 지방선거 이후 첫 현장 최고위 장소로 호남 지역을 택하며 당대표 연임에 대한 의지를 피력한 것으로 풀이된다. 정 대표는 이날 최고위에서 5·18 중앙회관 건립, KTX 광주송정~목포 구간 속도 개선 사업 등 지역 숙원 사업을 추진하겠다고 밝혔다. 호남은 권리당원의 약 30%가 밀집해 당내 여론 지형에 영향력이 큰 지역으로 분류된다. 당 안팎에서는 정 대표가 전당대회를 앞두고 당원 표심에 직접 호소하는 행보라는 해석이 나온다.

정 대표는 또 이날 페이스북에 “보완수사권 전면 폐지”라고 올렸다. 지난 11일에는 “1인 1표제는 민주주의 그 자체고, 민주주의는 지켜져야 한다”고 적었고 지난 10일에는 “국무회의 생중계를 적극 추진하겠다”고 밝혔다. 사실상 당대표 공약을 내놓으며 강성 당원의 결집을 꾀하는 전략을 펴고 있는 것으로 보인다.

정 대표는 당 전당대회 준비위원회가 구성되는 24일이 되기 전인 이달 중순쯤 사퇴할 것으로 보인다. 이건태 민주당 의원은 이날 페이스북에 “당원주권 기본 정신은 대표든 당원이든 공정하고 평등하게 하자는 것 아니냐”며 “출마를 할 거면 대표직을 내려놓고 당당하게 경쟁하기 바란다”고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 기자간담회에서 “정 대표가 거취 관련 당내 다양한 의견을 경청했고 숙고 중”이라며 “입장을 정리하고 표명할 때까지 기다려달라”고 말했다.