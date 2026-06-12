대한민국 대표팀 ‘체코전’에서 2:1 역전승 [ 2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기가 11일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 에스타디오 스타디움에서 열렸다. 경기는 2 : 1 로 끝났다. 이번 대회는 미국·캐나다·멕시코 3개국에서 공동 개최되며 멕시코에서는 멕시코시티·과달라하라·몬테레이 등 3개 도시가 경기장으로 사용된다.

다음은 경기 주요 장면이다.