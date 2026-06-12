원주 교차로서 80대 운전 SUV 횡단보도 보행자 들이받아···50대 사망

12일 오후 4시11분쯤 강원 원주시 가현동 한 교차로에서 80대 A씨가 몰던 SUV가 횡단보도를 건너던 50대 B씨를 들이받았다.
B씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
사고 지점은 비보호 좌회전이 가능한 교차로다. A씨는 좌회전 중 B씨를 친 것으로 조사됐다. 음주·약물 복용이나 무면허 운전은 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.06.12 22:00
수정 2026.06.12 22:13펼치기/접기
12일 오후 4시11분쯤 강원 원주시 가현동 한 교차로에서 80대 A씨가 몰던 SUV가 횡단보도를 건너던 50대 B씨를 들이받았다.
B씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
사고 지점은 비보호 좌회전이 가능한 교차로다. A씨는 좌회전 중 B씨를 친 것으로 조사됐다. 음주·약물 복용이나 무면허 운전은 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)