원주 교차로서 80대 운전 SUV 횡단보도 보행자 들이받아···50대 사망

12일 오후 4시11분쯤 강원 원주시 가현동 한 교차로에서 80대 A씨가 몰던 SUV가 횡단보도를 건너던 50대 B씨를 들이받았다.

B씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

사고 지점은 비보호 좌회전이 가능한 교차로다. A씨는 좌회전 중 B씨를 친 것으로 조사됐다. 음주·약물 복용이나 무면허 운전은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.