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한-이탈리아, 첨단기술·중기 협력 강화 등 MOU 4건 체결···정상 간 ‘전략적 행동계획’ 채택

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본문 요약

한국과 이탈리아 정부는 12일 이재명 대통령의 국빈 방문을 계기로 첨단 과학기술과 중소기업 협력 강화 등을 포함한 양해각서 4건을 체결했다.

이 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 이날 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상된 양국 사이의 구체적 협력 진전을 점검하기 위한 '2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획'도 채택했다.

양국 정부는 이날 한-이탈리아 첨단 과학기술·ICT 협력 MOU를 통해 인공지능, 양자기술, 바이오·생명과학, 우주기술 등 미래 전략 기술 분야 협력을 추진하기로 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한-이탈리아, 첨단기술·중기 협력 강화 등 MOU 4건 체결···정상 간 ‘전략적 행동계획’ 채택

입력 2026.06.12 23:15

수정 2026.06.12 23:24

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배경훈 부총리 겸 과학기술부 장관과 안나 마리아 베르니니 이탈리아 대학연구부 장관이 12일(현지시간) 이탈리아 로마 총리영빈관에서 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 임석한 가운데 첨단 과학기술·ICT 협력 MOU 체결식을 하고 있다. 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술부 장관과 안나 마리아 베르니니 이탈리아 대학연구부 장관이 12일(현지시간) 이탈리아 로마 총리영빈관에서 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 임석한 가운데 첨단 과학기술·ICT 협력 MOU 체결식을 하고 있다. 연합뉴스

한국과 이탈리아 정부는 12일(현지시간) 이재명 대통령의 국빈 방문을 계기로 첨단 과학기술과 중소기업 협력 강화 등을 포함한 양해각서(MOU) 4건을 체결했다.

이 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 이날 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상된 양국 사이의 구체적 협력 진전을 점검하기 위한 ‘2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획’도 채택했다.

양국 정부는 이날 한-이탈리아 첨단 과학기술·ICT(정보통신기술) 협력 MOU를 통해 인공지능(AI), 양자기술, 바이오·생명과학, 우주기술 등 미래 전략 기술 분야 협력을 추진하기로 했다. 국제 연구 프로그램에 공동으로 참여하고 과학기술 정책과 법·제도 동향 등 정보 교류도 확대키로 했다.

특히 한-이탈리아 과학기술공동위원회를 통해 협력사업 이행을 점검하고 향후 협력을 논의하기로 했다.

청와대는 “과학기술 협력을 디지털·첨단기술 분야로 확대해 양국 미래 성장동력 분야의 협력 기반을 강화하는 것”이라며 “과학기술·혁신 분야를 양국 관계의 새로운 협력 축으로 발전시키기 위한 제도적 기반을 마련한 것”이라고 밝혔다.

양국은 중소기업 및 소상공인 분야 협력 MOU도 체결했다. 이를 통해 양국은 중소기업·소상공인 관련 정책 대화와 제도 교류를 촉진시키기로 했다.

청와대는 “이탈리아의 전통 제조 역량과 장인정신, 한국의 기술 혁신 역량을 연계해 양국 중기·소상공인의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 마련한 것”이라고 의의를 설명했다.

한국과 이탈리아 정부는 또 ‘개발협력 MOU’를 통해 아프리카에서 시너지 창출이 가능한 협력 사업을 공동으로 추진하기로 했다.

우간다, 에티오피아, 이집트, 코트디부아르 등지에서 커피 등 농업·농촌개발 사업과 디지털 교육 훈련 사업이 구체적인 협력 사업 후보로 꼽힌다.

양국은 사회연대경제 MOU도 체결했다. 이탈리아는 협동조합 등 사회연대경제 분야 선도국으로 이번 MOU는 해당 분야에서 한국 정부가 외국 정부와 맺는 첫 MOU다. 양국은 사회연대경제분야 우수 사례와 혁신 모델 공유와 국제네트워크 구축 등을 통해 협력 범위를 확장할 것으로 기대된다.

이 대통령과 멜로니 총리는 이날 ‘2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획’에 합의했다.

2026-2030 행동계획은 지난 1월 방한한 멜로니 총리가 제안한 문건이다. 양국 고위급의 정례적 방문 등 소통 강화, 핵심 원자재 및 자동차 제조 분야에서 공동조정위원회 설치 등을 통한 첨단기술 산업 협력 증진 방안, 방위산업 간 파트너십 촉진을 위한 공동 이니셔티브 추진 방안, 초국가 범죄 퇴치를 위한 공동노력, 언어·문화유산과 연계된 문화 이니셔티브 지원 등이 주요 내용이다.

영문번역(English Translation)
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