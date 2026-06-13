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이 대통령 “월드컵서 이탈리아 만났어야”…멜로니 총리 “한국 첫 승리 축하”

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본문 요약

유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 12일 조르자 멜로니 이탈리아 총리에게 "이탈리아와 월드컵 본선에서 만났어야 했는데 아쉽다"고 말했다.

멜로니 총리는 "올해 1월 방한에 이어 이 대통령이 5개월 만에 올해 이탈리아의 첫 국빈으로 방문한 것을 뜻깊게 생각한다"고 했다.

이 대통령은 "우리는 서로 보완적 관계이고, 우리의 협력을 통해 시너지 효과를 낼 수 있다고 생각한다"면서 "최근에는 국방, 인공위성·우주, 첨단산업 분야 등과 관련 세부적인 논의를 했는데, 이를 통해 서로에게 더 힘이 되는 일들을 할 수 있을 것 같다"고 말했다.

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이 대통령 “월드컵서 이탈리아 만났어야”…멜로니 총리 “한국 첫 승리 축하”

입력 2026.06.13 03:48

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마 총리영빈관에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리 주최로 열린 환영식에서 방명록을 작성하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마 총리영빈관에서 조르자 멜로니 이탈리아 총리 주최로 열린 환영식에서 방명록을 작성하고 있다. 연합뉴스

유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 12일(현지시간) 조르자 멜로니 이탈리아 총리에게 “이탈리아와 월드컵 본선에서 만났어야 했는데 아쉽다”고 말했다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마 총리영빈관에서 열린 한·이탈리아 정상회담에서 멜로니 총리로부터 “한국 축구 국가대표팀의 북중미 월드컵 첫 경기 승리를 축하한다”는 인사에 이같이 답했다.

양 정상은 이날 회담을 통해 상호 협력을 심화하기 위한 ‘2026~2030 한-이탈리아 전략적 행동계획’을 채택했다. 이 대통령의 국빈 방문을 계기로 양국 관계는 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상됐다.

멜로니 총리는 “올해 1월 방한에 이어 이 대통령이 5개월 만에 올해 이탈리아의 첫 국빈으로 방문한 것을 뜻깊게 생각한다”고 했다.

이 대통령은 “다시 뵙게 되어 기쁘다. 이탈리아에 온지 사흘이 되었는데 참 감회가 새롭다”면서 “이탈리아와 한국 사람들은 정서적으로 유사하고 서로 잘 어울린다”면서

이 대통령은 “우리는 서로 보완적 관계이고, 우리의 협력을 통해 시너지 효과를 낼 수 있다고 생각한다”면서 “최근에는 국방, 인공위성·우주, 첨단산업 분야 등과 관련 세부적인 논의를 했는데, 이를 통해 서로에게 더 힘이 되는 일들을 할 수 있을 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “실제로 서로에게 도움이 될 것이 매우 많다”며 “이탈리아에 도움이 될 수 있는 대한민국, 대한민국에 도움이 될 수 있는 이탈리아를 서로 만들어 나갔으면 한다”고 했다.

청와대는 “양국은 이번 공식회담을 통해 새로 격상된 ‘특별 전략적 동반자 관계’에 걸맞은 전방위적이고 더욱 긴밀한 공조 의지를 확인했다”면서 “국제사회가 직면한 도전을 함께 극복하고 공동번영으로 나아가기 위한 정상 간의 굳건한 신뢰와 유대를 구축할 수 있었던 것으로 평가된다”고 밝혔다.

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