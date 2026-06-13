[뛸지도]지하철역부터 뛰어 호수길 돌고 난 후, 마무리는 ‘송리단길’ 어때?

석촌호수 ‘안경런’

서울 송파구의 석촌호수길은 약 2.5㎞ 길이의 인기 산책로다. 대중교통으로는 2호선 잠실역과 8호선 석촌역이 가깝다. 하지만 달려서 ‘안경’ 모양을 만들기 위해서는 오른쪽 안경테 끝 지점부터 시작해야 한다.



9호선 송파나루역 1번 출구에서 출발해 약 400m 직진하면 횡단보도가 나온다. 길을 건너 석촌호수 동호(東湖)의 ‘더갤러리 호수’가 보이는 쪽으로 내려가면 석촌호수길이 시작된다. 송파구는 석촌호수길의 반시계방향 통행을 권장하고 있으며, 러닝도 이 방향으로 하면 된다.



석촌호수길은 평탄하며, 8자 형태의 두 원이 만나는 잠실호수교 하단을 지나면 전체 코스의 약 4분의 1을 달린 셈이다.



석촌호수길은 바닥이 푹신한 우레탄 재질에 100m 단위로 거리표시가 되어 있고, 군데군데 쉴 수 있는 벤치가 있어서 초보자라고 해도 부담 없이 달릴 수 있어 좋다. 카페와 화장실도 코스 주변 곳곳에 마련돼 있다.



포토 스폿은 석촌호수 서호 끝부분의 석촌호수 아뜰리에를 추천한다. 호수와 롯데타워가 가장 잘 보이는 지점으로 시원한 풍경 사진을 촬영할 수 있다. 이 지점에서 왼쪽 안경테를 완성하려면 9호선 석촌고분역 2번 출구까지 달려갔다가 다시 돌아와야 한다. 다시 석촌호수길로 돌아와 출발 지점까지 달리면 다리를 펼친 안경 모양 완성!



호숫가 산책로 특성상 저녁에는 조명에 의해 모여드는 벌레가 낮보다 많다. 석촌호수 동호 동쪽에는 카페거리가 형성돼 있으며, 그 일대의 대표 골목이 ‘송리단길’이다. 달리기를 마치고 가고 싶은 카페나 맛집을 정해두면 충분한 동기부여로 더 즐겁게 달릴 수 있다.





●거리: 약 4㎞



●난이도: ★★★☆☆



●추천 시간: 평일 오전 9~11시, 주말 오후



●추천 대상: 러닝 입문자·SNS 인증형 러너



●주의 포인트: 산책하는 분들을 고려해서 반시계방향으로 달려주세요.



●한 줄 평: 편의시설이 충분한 5㎞ 이하로 처음으로 코스로 그림을 그리는 드로잉런에 도전하는 초보 러너분들께 강력 추천합니다!