윤석열, 오늘 종합특검 2차 조사…‘군사 반란’ 혐의

윤석열 전 대통령이 13일 권창영 2차 종합특별검사팀에 출석한다.

특검팀은 이날 오전 10시 윤 전 대통령을 군형법상 반란 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다. 이번 조사는 윤 전 대통령에 대한 종합특검팀의 두 번째 조사다.

윤 전 대통령은 12·3 비상계엄 당시 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선관위에 보내 폭동을 일으킨 혐의를 받는다.

반란죄는 원칙적으로 군인에게 적용되지만, 군인과 공모한 경우 비군인 신분도 처벌할 수 있다는 게 특검팀의 판단이다.

윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 재판 1심에서 무기징역을 선고받고 현재 항소심을 앞두고 있다. 윤 전 대통령 측은 내란 우두머리 혐의 공소사실이 반란 혐의를 구성하는 사실관계와 같다며 이중 기소에 해당한다고 주장하고 있다.

앞서 특검팀은 지난 6일 윤 전 대통령을 계엄 정당화 메시지 전파 의혹 관련 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 특검팀은 윤 전 대통령을 상대로 계엄 정당화 메시지를 작성한 의도와 이를 전달하도록 지시한 경위 등을 확인한 것으로 알려졌다. 당시 윤 전 대통령은 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌다.