초록 양배추 vs 적양배추…색만 다른 줄 알았더니 활용법은?

마트 채소 코너에서 흔히 볼 수 있는 초록색 양배추와 보라색(적양배추) 양배추. 둘 다 양배추인데 가격은 비슷하고 생김새도 닮아 있어 ‘그냥 색만 다른 것 아닌가’라고 생각하기 쉽다. 하지만 전문가들은 두 양배추가 맛과 영양, 활용법에서 의외의 차이를 보인다고 전한다.

일반 양배추와 적양배추는 크기와 조직감, 기본적인 맛이 상당히 비슷하다. 실제로 블라인드 테스트를 하면 구분하기 쉽지 않을 정도다. 다만 적양배추가 약간 더 진하고 후추 같은 풍미가 있는 경향이 있다.

두 양배추 모두 저칼로리 채소이자 식이섬유가 풍부한 십자화과 채소지만, 적양배추에는 보라색을 만드는 안토시아닌 성분이 들어 있다. 안토시아닌은 블루베리, 포도 등에 함유된 대표적인 항산화 물질이다. 보통 색이 진한 채소일수록 영양학적 장점이 있는 경우가 많다. 적양배추가 비타민 C와 비타민 E, 베타카로틴 함량에서도 초록 양배추보다 우수하다고 알려져 있다.

그렇다면 두 양배추는 어떻게 활용하면 좋을까. 요리 전문가들은 활용법에 따라 선택하는 것이 좋다고 조언한다. 적양배추는 선명한 색 덕분에 샐러드, 코울슬로, 피클 등에 활용하면 시각적인 효과가 뛰어나다. 반면 열을 가하면 색이 빠지거나 다른 재료를 보라색으로 물들일 수 있다.

실제로 적양배추의 안토시아닌 색소는 산도(pH)에 따라 붉은색, 보라색, 푸른색으로 변하는 특징이 있다. 요리 커뮤니티에는 적양배추를 넣고 끓인 수프가 예상치 못하게 푸른색으로 변했다는 경험담도 올라와 있다. 반면 일반 양배추는 가열해도 색 변화가 적고 부드럽게 익어 볶음요리, 국, 찜, 양배추롤 등에 활용하기 좋다.

색깔에 상관없이 좋은 양배추를 고르려면 크기보다 무게를 확인하는 것이 좋다. 손에 들었을 때 묵직하고 잎이 단단하게 밀집된 것이 수분이 충분하고 신선한 양배추다. 밑동 절단면에 검은 줄무늬가 많다면 수확 후 시간이 꽤 지난 상태일 수 있다.

양배추는 생각보다 저장성이 뛰어난 채소다. 사용 직전까지 최대한 통째로 보관하는 것이 좋으며, 자른 후에는 랩으로 단면을 밀착해 감싸 냉장 보관하면 수 주에서 길게는 수개월까지 신선도를 유지할 수 있다.