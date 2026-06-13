알츠하이머 ‘치료 황금기’, 혈액으로 알아낸다

특정 단백질 수치로 병 진행 확인 검사 간편, 치료 편의성 증진 기대

간단한 혈액검사를 통해 환자의 알츠하이머병 진행 단계가 치료제의 효과가 가장 잘 나오는 ‘치료 황금기’에 들어가 있는지를 파악할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연세대 강남세브란스병원 신경과 조한나 교수와 원주세브란스기독병원 신경과 김한결 교수 등으로 구성된 공동 연구팀은 혈액 내의 ‘인산화 타우217’이라는 단백질 수치가 해당 질환의 진행 정도를 확인하는 핵심 지표임을 규명했다고 11일 밝혔다. 이 연구는 국제학술지 ‘알츠하이머 및 치매’에 게재됐다.



알츠하이머병은 뇌 속에 아밀로이드 단백질이 장기간에 걸쳐 서서히 쌓이면서 발생하는 것으로 알려져 있다. 이와 함께 타우 단백질 역시 뇌의 신경세포와 엉키면서 손상을 입히고 사멸시키는 작용을 해 환자의 인지능력을 점차 떨어뜨린다. 병의 기전이 밝혀지면서 단순히 증상을 일시적으로 완화하는 대신 뇌에 쌓이는 이들 단백질을 제거해 치료 효과를 높이는 신약도 잇따라 출시되고 있다. 다만 아직까지는 이 신약들도 질환이 진행될수록 효과가 현저히 줄어드는 한계를 극복하진 못했다.



타우 단백질이 뇌의 여러 영역 중 신경세포를 손상시키는 범위가 제한된 중등도 단계까지는 해당 치료제들이 높은 치료 효과를 보인다. 연구진은 이 단계를 정확히 예측하기 위해 질환의 진행 단계가 다양한 환자 237명의 양전자 방출 단층촬영(PET)과 혈액검사 데이터를 정밀 분석했다. 우선 PET 영상 분석을 통해 각 참여자의 뇌에 아밀로이드·타우 단백질이 어느 정도로 쌓이고 번졌는지를 단계별로 구분했다. 이후 혈액 내의 여러 생체지표 수치들 중 영상검사로 구분한 질환의 진행 단계를 가장 잘 예측할 수 있는 지표를 찾았다.



그 결과, 혈액 내 인산화 타우217 수치가 뇌 속 아밀로이드 침착 단계와 타우 엉킴 단계를 매우 높은 정확도로 예측 가능한 것으로 나타났다. 특히 초기 아밀로이드 축적을 감별하는 능력(1점 만점)은 0.96점, 중등도 이상의 타우 단백질 축적을 확인하는 능력은 0.92점으로 분석됐다. 연구진은 PET 검사를 받지 않고 혈액검사만으로 환자의 뇌 속 병리 상태를 정밀하게 진단할 수 있을 정도로 정확도가 높다고 설명했다. 연구진은 해당 연구 결과를 바탕으로 치매 신약의 치료 효과를 가장 극대화할 수 있는 ‘치료 황금기’도 도출했다. 혈액 내 인산화 타우217 수치가 특정 범위(1.895~5.077pg/㎖) 안에 있다면 환자의 뇌 속에 아밀로이드가 쌓여 있더라도 타우 단백질이 침범한 범위가 변연계·측두엽 등으로 한정돼 있어 신약 치료로 큰 효과를 기대할 수 있다. 그러나 수치가 더 높아 아밀로이드와 타우 단백질이 쌓이고 퍼진 범위가 더 넓다면 기대만큼의 치료 효과가 나타나지 않는 것으로 분석됐다.



복잡하고 비용이 많이 드는 PET 영상검사 대신 간편한 혈액검사로 치료 효과가 높은 환자를 쉽게 찾아낼 수 있게 되면 환자와 의료진 모두의 편의성이 높아질 것으로 전망된다. 조한나 교수는 “혈액검사로 알츠하이머의 뇌 속 병리 단계를 PET 수준의 정밀도로 파악하고, 지금이 치료를 시작할 최적의 시기인지를 판별할 수 있는 근거를 마련했다”며 “치료 황금기 범위에 드는 환자만 PET 검사로 확인하는 전략을 세우면 진료와 검사 효율을 높이고 환자 부담은 낮출 것으로 기대한다”고 말했다.

