‘옥수수 수염’ 갈색 vs 흰색…더 달고 촉촉한 쪽은?

여름철 맛있는 옥수수를 고르는 기준이 있을까. 겉으로 보기에는 비슷한 옥수수라도 어떤 것은 달고 촉촉한 반면, 어떤 것은 퍽퍽하고 단맛이 부족하다. 하지만 이 한 가지만 알아도 좀 더 맛있는 옥수수를 고를 수 있다. 바로 옥수수 끝에 달린 ‘옥수수수염’이다.

흔히 갈색으로 변한 옥수수수염을 보면 “오래돼서 신선하지 않은 것 아닐까”라고 생각하기 쉽다. 하지만 반대일 수 있다. 옥수수수염의 색 변화는 옥수수가 자라며 익어가는 과정과 관련이 있다.

미국 농무부(USDA)에 따르면 옥수수의 알이 형성되는 과정에서 수염은 수정에 중요한 역할을 한다. 각각의 옥수수 알은 하나의 수염과 연결돼 있으며, 꽃가루가 전달된 뒤 시간이 지나면서 수염은 점차 마르고 색이 변한다.

즉 갈색이나 갈색빛을 띠는 수염은 옥수수가 어느 정도 성숙 과정에 들어섰다는 신호로 볼 수 있다.

반대로 새하얀 수염은 상대적으로 생육 초기 상태일 가능성이 있다. 아직 충분히 익지 않은 옥수수는 알이 덜 차 있거나 당도가 올라오는 과정일 수 있다.

다만 수염 색 하나만으로 맛을 완벽하게 판단할 수는 없다. 좋은 옥수수를 고르려면 수염의 색과 함께 촉감, 껍질 상태, 무게 등을 함께 확인해야 한다.

농업 전문가들은 옥수수를 고를 때 먼저 껍질이 선명한 녹색인지 확인하라고 조언한다. 잎이 마르거나 누렇게 변한 옥수수는 수확 후 시간이 오래 지났을 가능성이 있다.

또 중요한 것은 무게다. 같은 크기라면 손에 들었을 때 묵직한 옥수수가 알이 꽉 차 있을 가능성이 높다. 옥수수는 수확 후에도 내부 수분이 빠르게 감소하기 때문에 무게감은 신선도를 판단하는 기준이 된다.

미국 코넬대학교 농업·생명과학대학은 옥수수의 품질 유지에서 수확 이후 관리가 중요하다고 설명한다. 특히 단맛을 결정하는 당 성분은 수확 후 시간이 지나면서 점차 감소한다.

맛있는 옥수수를 먹고 싶다면 구입 후 보관도 중요하다. 옥수수는 수확 직후부터 당이 전분으로 변하는 과정이 진행된다. 이 때문에 구입 후 오래 실온에 두기보다 가능한 빨리 먹거나 냉장 보관하는 것이 좋다.

집에서 고를 때 기억할 기준은 간단하다.

첫째, 옥수수수염은 지나치게 하얗기보다 갈색 또는 갈색빛을 띠는 것을 확인한다.

둘째, 껍질은 마르지 않고 선명한 녹색인지 본다.

셋째, 들어봤을 때 크기에 비해 묵직한 것을 고른다.

마지막으로 수염이 완전히 말라 바스러지거나 검게 변한 경우는 피하는 것이 좋다. 적당히 갈색을 띠면서 촉촉함이 남아 있는 것이 좋다.