‘이럴 수가’ 7분 만에 뚫었다···미국, 단단한 수비벽 파라과이에 3-0 앞선 상태로 전반 끝

‘개최국’ 미국이 승기를 잡았다.

미국은 13일, 미국 캘리포니아 잉글우드에 있는 소파이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 D조 1차전 파라과이와 맞대결에서 3-0 앞선 상태로 전반전을 마쳤다.

미국이 경기 초반 앞서갔다. 전반 7분 미국의 크리스천 풀리식이 좌측면에서 멋진 드리블로 수비 두 명을 돌파했다. 박스 안에 있던 웨스턴 맥케니에게 공이 넘어와 슈팅까지 연결됐다. 이게 파라과이의 다미안 보바디야를 맞고 골문으로 들어가 자책골로 기록됐다. 이번 북중미 월드컵 첫 자책골이다.

예상 못 한 흐름이다. 파라과이는 조직력이 뛰어나고 수비 조직력이 탄탄하다고 평가 받는 팀이다. 전반 7분만에 실점할 것이라고 예상한 사람은 많지 않을 것이다. 파라과이도 당황했다. 이른 실점으로 흔들리는 모습이 경기력으로 보였다.

미국이 분위기를 완전히 가져갔다. 전반 28분 폴라린 발로건이 파라과이 골망을 흔들었지만, 심판이 깃발을 들었다. 오프사이드 반칙으로 득점이 인정되지 않았다.

파라과이는 안심한 시간도 없었다. 전반 31분 미국이 추가골을 터트렸다. 풀리식이 좌측면에서 박스 안으로 쇄도하는 발로건을 보고 컷백으로 공을 넘겨줬다. 발로건은 침착하게 오른발로 밀어 넣었다. 미국이 2-0으로 격차를 벌렸다.

완전히 미국이 경기를 지배했다. 전반전 계속 높은 점유율 유지했다. 후반 막바지에는 75%까지 올렸다. 파라과이는 공을 거의 잡지 못했다. 전반전 수비만 했다.

파라과이가 수비하고 역습하는 과정보다 미국이 수비로 전환하는 속도가 더 빨랐다. 공격도 미국이 더 잘했다. 전반 추가시간 5분 발로건이 박스 안에서 공을 잡고 침착하게 수비를 제치고 왼발 과감한 슈팅으로 다시 득점에 성공했다.