정교유착 합수본, ‘국힘 당원 가입 의혹’ 신천지 전직 간부 3명 구속영장 청구

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 ‘당원 가입 의혹’과 관련해 신천지 전직 간부들에 대한 신병확보에 나섰다.

합수본은 신천지가 신도 수만명을 국민의힘에 입당할 것을 강요한 사건과 관련해 ‘신천지 2인자’로 불리는 고동안 전 총무와 요한지파·시몬지파 전 총무 등 3명에 대해 정당법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 13일 밝혔다.

이들은 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 22대 총선 경선에 영향을 미칠 목적으로 신도들을 조직적으로 입당시킨 혐의를 받고 있다.

신천지는 이만희 신천지 총회장의 지시에 따라 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름으로 5만명이 넘는 신도를 국민의힘에 입당시키고, 당비를 대납해 준 것으로 알려졌다. 합수본은 신천지 신도의 입당 및 당비 대납 과정에 이 총회장과 고 전 총무 등이 관여한 것으로 보고 있다.

합수본은 지난 1월부터 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등에 대한 압수수색을 진행해 신천지 신도 명부와 국민의힘 당원 명부 등을 확보했다.

특히 신천지 지도부가 2021년 국민의힘 대선 경선에 나온 윤 전 대통령에게 “은혜를 갚아야 한다”고 했다는 관련자 진술도 확보했다. 이와 관련해 합수본은 지난 4일에는 이 총회장을 피의자 신분으로 소환해 조사했다.

신천지 측은 신도들의 당원 가입 과정에서 이 총회장이 관여한 사실이 없다고 주장하고 있다.