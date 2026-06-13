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‘이럴 수가’ 7분 만에 뚫었다···전반에만 세 골 미국, 철벽 파라과이에 4대 1 승

입력 2026.06.13 12:20

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 미국이 선취골을 터트렸다. ESPN Deportes

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 미국이 선취골을 터트렸다. ESPN Deportes

미국이 파라과이에 승리했다.

미국은 13일, 미국 캘리포니아 잉글우드에 있는 소파이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 D조 1차전 파라과이와 맞대결에서 4-1로 승리했다.

미국은 이번 결과로 승점 3점을 확보해 D조 1위로 올라갔다. 반대로 오늘 경기 전까지 월드컵에서 치른 최근 10경기에서 한 골 이상 실점한 적 없던 파라과이는 미국에 일격을 맞고 D조 최하위(4위)를 기록했다.

미국이 경기 초반 앞서갔다. 전반 7분 미국의 크리스천 풀리식이 좌측면에서 멋진 드리블로 수비 두 명을 돌파했다. 박스 안에 있던 웨스턴 맥케니에게 공이 넘어와 슈팅까지 연결됐다. 이게 파라과이의 다미안 보바디야를 맞고 골문으로 들어가 자책골로 기록됐다. 이번 북중미 월드컵 첫 자책골이다.

예상 못 한 흐름이다. 파라과이는 조직력이 뛰어나고 수비 조직력이 탄탄하다고 평가 받는 팀이다. 전반 7분만에 실점할 것이라고 예상한 사람은 많지 않을 것이다. 파라과이도 당황했다. 이른 실점으로 흔들리는 모습이 경기력으로 보였다.

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 폴라린 발로건의 득점으로 미국이 2-0으로 앞서가는 장면. ESPN FC

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 폴라린 발로건의 득점으로 미국이 2-0으로 앞서가는 장면. ESPN FC

미국이 분위기를 완전히 가져갔다. 전반 28분 폴라린 발로건이 파라과이 골망을 흔들었지만, 심판이 깃발을 들었다. 오프사이드 반칙으로 득점이 인정되지 않았다.

파라과이는 안심한 시간도 없었다. 전반 31분 미국이 추가골을 터트렸다. 풀리식이 좌측면에서 박스 안으로 쇄도하는 발로건을 보고 컷백으로 공을 넘겨줬다. 발로건은 침착하게 오른발로 밀어 넣었다. 미국이 2-0으로 격차를 벌렸다.

그리고 전반 추가시간 5분 발로건이 박스 안에서 공을 잡고 침착하게 수비를 제치고 왼발 과감한 슈팅으로 다시 득점에 성공했다. 미국이 3-0으로 앞선 상태로 전반이 끝났다.

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 파라과이의 마우리시오의 득점. ESPN FC

13일, 미국 vs 파라콰이의 2026 북중미 월드컵 D조 1차전 경기에서 파라과이의 마우리시오의 득점. ESPN FC

후반 초반 경기 흐름은 전반과 반대였다. 어느 한 팀이 경기를 지배하지 않고 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 그리고 후반 28분 파라과이가 만회골을 넣었다. 프리킥이 미국 진영으로 길게 올라왔다.

미국 수비진은 이걸 제대로 처리하지 못했다. 이 틈을 놓치지 않고 파라과이의 마우리시오가 침투하던 줄리오 엔시소에게 연결했다. 엔시소는 침착하게 왼쪽을 확인한 후 완전히 비어 있던 마우리시오에게 패스를 내줬고, 마우리시오는 이를 깔끔하게 마무리하며 골망을 흔들었다.

파라과이가 희망의 불씨를 살렸지만, 분위기를 바꾸진 못했다. 미국이 전반에 3골을 넣었기 때문에 더 여유가 있었다. 파라과이는 어쩔 수 없이 무리하게 라인을 높여 공격을 전개했다.

미국은 상대의 조급함을 이용했다. 후반 추가시간 7분 조반니 레이나가 상대 페널티 박스 앞에서 오른발 아웃프런트 킥으로 환상적인 득점을 터트렸다. 동시에 미국의 4-1 승리가 확정됐다.

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