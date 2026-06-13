“삶았으니 오래 간다?”…냉장고 속 삶은 달걀의 함정

다이어트나 도시락 반찬으로 즐겨 먹는 삶은 달걀. 한 번에 여러 개를 삶아 냉장고에 넣어두고 며칠씩 먹는 사람들이 많다. 그런데 의외로 삶은 달걀의 유통기한은 생각보다 짧다.

더 놀라운 사실은 날달걀보다 삶은 달걀이 먼저 상할 수 있다는 점이다. 미국 식품의약국(FDA)과 농무부(USDA)는 삶은 달걀을 냉장 보관할 경우 껍질 유무와 관계없이 1주일 이내 섭취할 것을 권고한다. 반면 신선한 날달걀은 냉장 상태에서 3~5주까지 보관이 가능하다.

많은 사람이 “익힌 음식이 더 오래 간다”고 생각하지만 달걀은 조금 다르다. 달걀은 원래 자체적인 방어 시스템을 갖고 있다. 흰자에는 ‘라이소자임(lysozyme)’이라는 항균 단백질이 들어 있다. 이 성분은 세균의 세포벽을 파괴해 증식을 억제하는 역할을 한다.

문제는 가열 과정이다. 달걀을 삶으면 라이소자임의 항균 기능이 약해지고, 껍질 표면을 보호하던 얇은 막도 손상된다. 눈에 보이지 않는 미세한 균열이 생기면서 외부 세균이 침투하기 쉬운 환경이 만들어진다. 결국 날달걀보다 보관 기간이 짧아질 수밖에 없다.

특히 껍질을 벗긴 삶은 달걀은 더욱 주의해야 한다. 껍질은 단순한 포장재가 아니라 달걀을 보호하는 천연 방어막이다. 껍질을 제거하는 순간 공기와 수분, 세균에 직접 노출된다. 식품안전 전문가들은 껍질을 벗긴 삶은 달걀의 경우 가능한 한 빨리 섭취하는 것이 좋다고 조언한다.

여름철에는 위험이 더 커진다. FDA는 삶은 달걀을 실온에 2시간 이상 방치하지 말 것을 권고한다. 기온이 32도 이상인 환경에서는 1시간만 지나도 세균 증식 위험이 커질 수 있다. 도시락이나 캠핑, 야외 활동 중 챙겨간 삶은 달걀이 생각보다 빨리 상할 수 있다는 의미다.

상한 삶은 달걀은 몇 가지 신호를 보낸다. 가장 대표적인 것은 시큼하거나 불쾌한 냄새다. 표면이 끈적거리거나 점액질이 생긴 경우도 위험 신호다. 껍질을 깼을 때 평소와 다른 변색이 보인다면 먹지 않는 것이 안전하다. 일본 요리 전문가 파푸는 “삶은 달걀을 껍질을 벗겨 보관한다면, 냉장고 안에 있더라도 24시간 이내 소비해야 한다”면서 “삶은 달걀에서 시큼한 냄새가 나거나 하얀 부분을 만져서 부서진다면 바로 폐기해야 한다”고 조언했다.

다만 노른자 주변에 생기는 녹색 또는 회색 띠는 부패 때문이 아니다. 오래 삶는 과정에서 노른자의 철분과 흰자의 황 성분이 반응하면서 나타나는 자연스러운 현상으로 먹어도 안전하다.

전문가들은 삶은 달걀을 냉장고 문 쪽이 아닌 안쪽 선반에 보관하고, 삶은 뒤 2시간 안에 냉장 보관하는 것이 가장 중요하다고 강조한다. 또한 먹을 때마다 껍질을 벗기는 것이 품질 유지에 도움이 된다.

다이어트를 위해 주말에 삶은 달걀 한 판을 만들어 두는 사람들이 많다. 하지만 “삶았으니 오래 간다”는 생각은 의외로 위험한 오해일 수 있다. 냉장고 안에 있다고 해서 영원히 안전한 것은 아니다.