“겨울보다 더 많다”…6월 차 엔진룸에 고양이가 숨어드는 이유

‘겨울철 자동차 엔진룸 고양이’는 익숙한 이야기다. 추운 날씨를 피해 길고양이들이 따뜻한 엔진룸으로 숨어들었다는 이야기는 자주 거론된다. 그런데 실제로는 겨울보다 초여름에 더 많은 고양이가 차량 내부로 들어올 수 있다는 지적이 나온다.

최근 일본자동차연맹(JAF)에 따르면 올해 6월 접수된 ‘차량 내 고양이 진입’ 관련 구조 요청은 402건으로, 지난해 11월의 83건보다 약 4.8배 많았다. 겨울철보다 오히려 초여름에 관련 신고가 급증한 것이다.

전문가들은 그 이유로 새끼 고양이의 활동량 증가를 꼽는다. 봄에 태어난 새끼 고양이들이 본격적으로 움직이기 시작하는 시기가 5~6월이기 때문이다.

고양이는 원래 좁고 어두운 공간을 선호한다. 차량 엔진룸은 비와 바람을 피할 수 있고 사람 눈에도 잘 띄지 않는다. 특히 호기심이 많은 새끼 고양이에게는 은신처이자 놀이터 역할을 할 수 있다.

문제는 운전자가 이를 알지 못한 채 시동을 거는 경우다. 엔진이 작동하면 팬벨트와 각종 회전 장치가 움직이면서 고양이가 크게 다치거나 목숨을 잃을 수 있다. 차량 역시 벨트 파손이나 배선 손상 등 예상치 못한 고장을 겪을 수 있다.

국내 동물보호단체들도 매년 비슷한 사례를 소개하고 있다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 엔진룸 안에서 구조된 새끼 고양이 사진이나 구조 후기가 꾸준히 올라온다. 특히 아파트 지상 주차장이나 야외 노상주차장에서 발견되는 사례가 적지 않다.

고양이를 보호하기 위해 운전자가 할 수 있는 일은 어렵지 않다. 일본자동차연맹은 차량에 탑승하기 전 ‘캣 체크(Cat Check)’를 권장한다. 시동을 걸기 전 차량 주변을 한 바퀴 둘러보고, 보닛이나 차체를 가볍게 두드려 사람의 존재를 알리는 방식이다.

다만 보닛을 세게 내리치거나 큰 충격을 주는 행동은 오히려 역효과를 낼 수 있다. 놀란 고양이가 엔진룸 더 깊숙한 곳으로 숨어버릴 가능성이 있기 때문이다. 전문가들은 가볍게 몇 차례 두드린 뒤 잠시 기다리는 것이 좋다고 조언한다.

이후 곧바로 출발하지 말고 수 초 정도 머물면서 울음소리나 움직임이 들리는지 확인하는 것도 도움이 된다. 만약 고양이가 있는 것으로 의심된다면 보닛을 열어 직접 확인하거나 전문가의 도움을 받는 것이 안전하다.

여름철 차량 점검이라고 하면 냉각수나 타이어 상태를 떠올리기 쉽다. 하지만 주차장 어딘가에서 사람을 피해 숨어든 작은 생명까지 한 번 더 살펴보는 것 역시 운전자가 할 수 있는 또 하나의 안전 점검일지 모른다.