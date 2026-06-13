청와대, ‘북·러 군사협력 규탄’ EU공동성명에 “한반도 긴장 완화 접근과 상치되지 않아”

청와대가 한국과 유럽연합(EU)이 최근 채택한 공동성명에 러시아와 북한의 불법적 군사협력을 규탄한 데 대해 “우리가 국제사회에 공표한 적 있는 내용을 중심으로 정리됐으며 새로운 내용은 없다”고 밝혔다.

청와대 고위관계자는 12일(현지시간) 이탈리아 로마 현지에 마련된 프레스센터에서 기자들과 만나 “비핵화를 추구해 가고 평화 정착과 긴장 완화도 추구해 나가는 두 개의 동시적인 목표가 다 (공동성명에) 반영돼 있다”면서 이같이 말했다.

앞서 이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장·우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 10일 정상회담 이후 “러시아-북한 간 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다”는 문구가 담긴 공동성명을 채택했다. 또 “북한은 핵확산금지조약(NPT)상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것”이라는 문구도 담겼다.

이 관계자는 “혹자는 그런 원칙들이 한반도에서 긴장을 완화하겠단 접근과 상치되는 게 아니냐고 말할 수 있지만 그렇지 않다”면서 “한반도에서의 긴장 완화나 평화 정착에 대해 EU도 우리의 공표된 입장을 지지하는 입장이기 때문에 공동성명에 다 반영돼 있다”고 말했다.

그는 “지금 (공동성명에) 반영된 것들은 우리가 그동안 취해 오던 입장들”이라며 “새롭게 러시아나 북한 간의 관계에서 부담이 되리라고 보진 않는다”고 말했다.

이 관계자는 그러면서 “물론 EU는 좀 더 강하고 확고한 의견들을 가지고 있지만, 더 강한 입장을 제기한 상대방과 우리의 기존 입장이 만나면 우리의 기존 입장 수위대로 정리될 수밖에 없다”고 밝혔다.

그는 “EU 때문에 세게 나간 것이 아니라 러·북 군사협력에 대한 우리 입장이 밝혀진 대로 표현됐을 뿐”이라며 “EU라는 (개별 국가와는) 다른 실체와의 공동성명이기 때문에 여러 이슈들을 망라하게 된 것”이라고 말했다.